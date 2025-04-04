美國進口汽車25%關稅生效 福斯暫停新車輸美

美國對進口汽車課徵25%關稅3日正式上路，福斯汽車暫停墨西哥廠對美出貨，歐洲製車輛也滯留港口未清關。德國汽車工業協會警告，新關稅不是川普所說的「美國優先」，而是「美國孤行」，美國消費者與北美車廠勞工將首當其衝。

華爾街日報報導，福斯汽車（Volkswagen）宣布暫停墨西哥普艾布拉（Puebla）工廠新車運往美國，同時延後處理歐洲出口車輛於港口的通關作業。

除物流調整外，福斯也計劃在美國經銷據點的展示車上，貼上標註「進口附加費用」說明貼紙，提醒消費者可能因新關稅而增加的成本，具體金額與生效時間尚未公布。

擁有克萊斯勒（Chrysler）與歐寶（Opel）等品牌的斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團則直接宣布加拿大安大略省溫莎（Windsor）組裝廠停工。

根據加拿大最大民間部門工會「聯合會」（Unifor）新聞稿，斯特蘭蒂斯車廠的工會成員已接獲通知，溫莎組裝廠將自7日起停工兩週，預計影響數千名員工。

工會主席潘恩（Lana Payne）表示，聯合會日前已警告，提高關稅障礙會立即對汽車工人造成衝擊，指出在川普以最痛苦的方式學到北美汽車生產鏈密不可分的現實前，工人已為高關稅付出沉重代價。

而在國際汽車大廠因關稅大刀哀鴻遍野時，美國本土汽車製造商福特（Ford）則趁勢推出「從美國、為美國」（From America, For America）促銷活動，向消費者提供原本僅限員工享有的購車折扣。

華爾街日報指出，福特在美國銷售的車輛中，有高達80%為本土製造，因此受新關稅衝擊較小。然而進口汽車零組件也會為福特帶來額外的成本負擔。

德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（HildegardMüller）3日發布聲明，指出新關稅代表的不是川普常強調的「美國優先」，而是「美國孤行」，進一步呼籲歐盟展現團結，在美國把門關起來、升高關稅壁壘時，成為自由與公平貿易的倡導者。

美國向來是德國汽車最重要的出口市場之一，根據VDA統計，2024年德國共出口約45萬輛汽車至美國，占整體德國汽車外銷出口量約14%。

其中保時捷（Porsche）約有25%銷往美國，BMW與賓士（Mercedes-Benz）各約16%，奧迪（Audi）約12%、福斯汽車8%銷往美國。

儘管多數德國車廠已在美國設廠，但從美國以外地區製造的車輛仍占相當比例，以BMW來說，在美銷售車輛約有50%從海外進口；福斯在美銷售車輛則有近65%不在美國本土製造，多數來自墨西哥的福斯汽車製造廠。