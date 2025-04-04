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丹麥總理訪格陵蘭 對美國喊話別想併吞但可合作

中央社／ 格陵蘭努克3日綜合外電報導

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天訪問格陵蘭時對美國喊話，要求加強北極防務合作，並堅定表示美國別想併吞格陵蘭。

綜合路透社和法新社報導，格陵蘭是丹麥自治領地，由於美國總統川普一再表示希望接管這座位於北極圈的島嶼，美國和丹麥近幾個月來關係緊張。

佛瑞德里克森昨天抵達格陵蘭展開3天訪問，目的在美方威脅下展現支持和團結。

她與格陵蘭新任總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）和前任總理艾格德（Mute Egede）一同搭乘丹麥海軍巡邏艇，在格陵蘭首府努克（Nuuk）周圍視察。

佛瑞德里克森在記者會上以英文直接向美國喊話，邀請美方與丹麥和格陵蘭攜手強化北極地區安全。

佛瑞德里克森在軍艦上表示：「我要藉此機會直接向美國傳達訊息。」她的後方可見積雪的懸崖。

佛瑞德里克森說：「這不僅是攸關格陵蘭或丹麥，而是攸關我們世世代代橫跨大西洋攜手建立的世界秩序。你不能併吞另一個國家，即使以安全為由也不行。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）稍早在比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）會議場邊會面。

根據拉斯穆森說法，盧比歐承認格陵蘭有權自決。美國國務院在會後聲明中說，盧比歐已重申美國和丹麥「關係強健」。

根據美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，白宮目前正在估算美國聯邦政府控制格陵蘭的成本，以及開採大多未開發的自然資源可能獲得的潛在收入。

丹麥 格陵蘭 美國

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