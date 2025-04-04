油價暴跌逾6%、創兩年多來最大跌幅 金價也由高點回落

國際油價周四（3日）暴跌超過6%，創下兩年多來的最大單日跌幅，受到川普宣布對等關稅，以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外同意更快增產的雙重夾擊。紐約黃金現貨價格先漲後跌，跌幅一度高達2.55%，收盤時縮小至下跌0.6%。

布蘭特原油期貨周四收於每桶70.14美元，下跌4.81美元，跌幅6.42%。美國西德州原油期貨收於每桶66.95美元，下跌4.76美元，跌幅6.64%。

布蘭特原油的單日跌幅是2022年8月1日以來最大，美國西德州原油則是創下自2022年7月11日以來最大單日跌幅。

儘管川普對等關稅排除原油，避免直接影響石油市場，但川普的關稅大刀揮向全球，而且對中國大陸和印度等主要原油進口國的對等關稅稅率，比市場擔心的更為激進。對於貿易戰將削弱全球能源需求的擔憂還是重創油價。

偏偏八個OPEC+國家周四同意推動石油增產計畫，5月石油產量將增加每日41.1萬桶，遠高於原先規劃的13.5萬，此一出人意料的決定，讓本來就重挫的油價擴大跌幅。

黃金價格方面，紐約黃金現貨價格周四先漲至再度刷新歷史高價的每英兩3,167.84美元之後，反轉下跌，且一度跌2.55%；收盤下跌0.6%，報每英兩3,115.34美元，同樣難逃川普對等關稅的衝擊。

交易商表示，周四黃金下跌的原因是，投資人忙於套現繳納在其他資產投資部位遭追繳的保證金，同時，黃金豁免於川普的對等關稅，也降低市場對美國需求的預期。

不過市場專家認為，黃金今年的整體是向上的走勢，應會保持不變。因為川普關稅政策帶來的風險，預期各央行會藉由買入黃金來進一步分散美元儲備，將支撐黃金維持今年的漲勢。

Zaner Metals公司副總裁兼高級金屬策略師葛蘭特說，隨著市場在去槓桿化壓力下出現拋售，投資人正在尋找跌勢中的買入機會。