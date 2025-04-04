美元與風險資產哀鴻遍野 老債王葛洛斯警告現在抄底美股是接飛刀

「美國優先」的交易策略隨著全球市場的劇烈震盪而土崩瓦解，與美國經濟高度掛鉤的股票和美元聯袂下挫。華爾街對川普關稅反應劇烈，交易員加速轉向固定收益資產避險。

股票、美元、大宗商品全倒，債市漲

標普500指數周四重挫約5%，市值蒸發2.5兆美元左右。由於市場擔心貿易政策將抑制美國經濟成長，追蹤小型股的羅素2000指數較其2021年創下的歷史高點已大跌20%。

美元則抹去自川普11月贏得總統大選以來的所有漲幅。彭博美元指數周四下跌1.5%，收在10月中旬美大選結果11月5日揭曉前以來的最低水準。在交易員尋求避險之際，所有其他G-10貨幣悉數上漲，日圓和瑞士法郎領漲。

東方匯理資產管理的美國固定收益和外匯策略主管Paresh Upadhyaya表示，「美元熊市已經到來，來勢洶洶」，該指數今年可能下跌10%，因美國「瀕臨經濟衰退」。

大宗商品市場也遭拋盤打壓，彭博大宗商品現貨指數下挫2.5%，創2022年12月5日以來最大單日跌幅。WTI期貨盤中一度暴跌8%，創2022年7月以來最大盤中跌幅。倫敦銅創11月初以來最大盤中跌幅。金價也未能倖免，主要受獲利回吐的賣盤拖累。

總而言之，由於擔心美國一個世紀以來最猛烈的關稅上調將會重創經濟成長，近期廣受追捧的「美國優先」交易策略——也就是押美國表現優於全球——正發生逆轉。

這推動了全球債市的強勁上漲，10年期美國公債殖利率一度跌破4%的關鍵水平。其他期限的殖利率也大多下跌，貨幣市場定價反映今年聯準會降息四次的概率有50%。

老債王警告：遠離「史詩級」市場風暴

傳奇投資人葛洛斯敦促，想抄底的股票投資人暫時保持觀望。他認為此時進場的危險性堪比接飛刀。

這位品浩投資管理公司聯合創辦人及前投資長說，這是一次史詩級的經濟與市場事件，短期內看不到解決跡象。他說，川普不會很快退縮，「他的個性太強硬，不會這麼做」。他還表示，「投資人不該試圖『接掉落的刀』。這次可與1971年金本位制終結相提並論，只不過負面影vllyta更立竿見影。」

股票和債券殖利率同步相關性達到兩年來最高。但與2023年雙雙上升不同的是，這次雙雙下降，典型的經濟成長預期被下調的訊號。

彭博美元即期指數周四一度重挫2.1%，創2005年該指數誕生以來最大盤中跌幅。期權數據顯示，投資者自去年9月以來首次看空未來一個月的美元。

華爾街周五將面臨非農數據的嚴峻考驗，聯準會主席鮑爾當天將發表講話。