台積電ADR大跌7.64% 較台北交易溢價縮小至11%
台積電ADR周四（3日）大跌7.64%，失守160美元關卡，收在157.38美元，較台北交易溢價縮小至11%。費城半導體指數同日則是重挫9.88%。
周四美國股市三大指數均大幅下挫。道瓊工業指數下跌1,679.39點或3.98%，收在40,545.93點；標普500指數下跌274.45點或4.84%，收在5,396.52點；那斯達克指數下跌1,050.44點，或5.97%，收在16,550.61點。
台灣加權股價指數周三（2日）清明連假前上漲18.05點，收在21,298.22點，台積電（2330）2日跌2元或0.21%，收在942.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 136.20 -9.19 149.00 -8.59
中華電 CHT 131.81 +1.04 130.00 +1.39
台積電 TSM 1,045.60 -7.64 942.00 +11.00
聯電 UMC 42.79 -4.17 45.25 -5.45
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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