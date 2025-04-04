美媒：英特爾、台積電初步同意成立晶片製造合資企業
美國科技新聞網站The Information今天報導，2名參與相關討論的知情人士透露，英特爾與台積電已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾的晶片製造工廠。
報導並稱，全球最大晶圓代工廠台積電將持有新公司20%的股份。
根據報導，白宮和商務部官員一直在力促台積電和美國晶片大廠英特爾（Intel）達成協議，以解決英特爾的長期危機。
英特爾和台積電拒絕置評，白宮未立即回應路透社的置評請求。
路透社上月報導，在美國政府要求台積電襄助陷入困境的英特爾後，台積電已向美國晶片設計商輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言