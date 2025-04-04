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美股5年來最慘…道瓊暴跌1679點、那指重挫近6%

美媒：英特爾、台積電初步同意成立晶片製造合資企業

中央社／ 班加羅爾3日綜合外電報導
美國科技新聞網站報導，英特爾與台積電已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾晶圓製造事業。 (路透)
美國科技新聞網站報導，英特爾與台積電已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾晶圓製造事業。 (路透)

美國科技新聞網站The Information今天報導，2名參與相關討論的知情人士透露，英特爾台積電已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾的晶片製造工廠。

報導並稱，全球最大晶圓代工廠台積電將持有新公司20%的股份。

根據報導，白宮和商務部官員一直在力促台積電和美國晶片大廠英特爾（Intel）達成協議，以解決英特爾的長期危機。

英特爾和台積電拒絕置評，白宮未立即回應路透社的置評請求。

路透社上月報導，在美國政府要求台積電襄助陷入困境的英特爾後，台積電已向美國晶片設計商輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。

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