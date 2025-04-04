美媒：英特爾、台積電初步同意成立晶片製造合資企業

美國總統川普4月2日宣布，對全球輸往美國的商品全面徵收10%的新關稅，以及更對多國採取對等高關稅，包含台灣。隨著川普一手掀起的貿易戰愈演愈烈，以牙還牙式的經濟民族主義浪潮正在北美和歐洲蔓延，消費者身體力行地用自己的錢包來傷害美國，而特斯拉成為眾矢之的，反制行動風起雲湧，為何歐洲各界仍對反對川普政府的效果失去信心？

2025-04-04 06:00