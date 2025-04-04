川普再祭關稅、油國加速增產 國際油價挫逾6%

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布新一波影響廣泛的進口關稅，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）又出乎意料同意加速增產，國際油價今天創下2022年以來最大跌幅。

路透社報導，8個OPEC+成員國同意5月份將石油日產量增加41萬1000桶，高於市場原本預期的13萬5000桶。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價重挫4.76美元或6.64%，來到每桶66.95美元。

倫敦北海布倫特原油6月交割價下挫4.81美元或6.42%，來到每桶70.14美元。

OPEC 日產 美國

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