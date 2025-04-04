川普再祭關稅、油國加速增產 國際油價挫逾6%
美國總統川普（Donald Trump）宣布新一波影響廣泛的進口關稅，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）又出乎意料同意加速增產，國際油價今天創下2022年以來最大跌幅。
路透社報導，8個OPEC+成員國同意5月份將石油日產量增加41萬1000桶，高於市場原本預期的13萬5000桶。
紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價重挫4.76美元或6.64%，來到每桶66.95美元。
倫敦北海布倫特原油6月交割價下挫4.81美元或6.42%，來到每桶70.14美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言