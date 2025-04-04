川普關稅重創歐股 法蘭克福、巴黎股市收跌逾3%
美國總統川普（Donald Trump）對全球祭出最新關稅措施，激起許多人擔心恐致經濟衰退及通膨升溫的貿易戰，歐洲3大股市今天收盤皆重挫，法蘭克福、巴黎股市跌逾3%。
倫敦FTSE 100指數下跌133.74點或1.55%，以8474.74點作收。
法蘭克福DAX指數重挫673.45點或3.01%，收在21717.39點。
巴黎CAC 40指數大跌259.85點或3.31%，收7598.98點。
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