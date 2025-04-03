美企獲利衝擊 警報響

美國企業過去幾個月很常談論到關稅，但隨著美國總統川普的多方關稅戰全面開砲，投資人和分析師預期未來幾周將引發企業獲利預警浪潮，可能造成股市動盪。

路透報導，標普全球財智統計，今年1-3月內，全球企業在投資人活動或財報會上總共提到關稅800多次，為至少15年來最多，並比川普2018~2019年第一次貿易戰時還多近一倍。

不過，只有約88家美國企業特別提到，還沒在財測中模擬關稅影響，因為全球貿易前景仍在持續變化中。其他大多數公司都並未特別表明，是否有將關稅的可能影響反映在財測當中，讓本季的財報會多了很多出乎意料的可能性。

華爾街分析師仍預期，美國企業今年獲利將創紀錄新高，保留了許多可能的降級空間。

LSEG彙整數據顯示，標普500指數成分企業在截至3月28日止的上季獲利，預期將年增8%，低於1月17日時預期的增幅12%。

也有分析師預期，企業將會繼續採取它們今年第1季的模式：一名主管在財報會上提到對關稅的擔憂，接著表示他們並未在獲利和財報預測中，模擬這些關稅的影響。