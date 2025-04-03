對等關稅衝擊 美資產恐失血4,300億美元

美國對等關稅措施正使市場交易題材從「美國例外論」轉向「美國孤立論」，認為美國經濟衰退風險升高，美國資產正成為最大輸家。模型推算，若美國貿易夥伴祭出報復措施，美國（GDP）將失血逾4,300億美元，每戶家庭每年收入減少3,400美元，美國民眾可能才是最大受害者。

在川普政府宣布對等關稅後，美國股匯3日早盤重挫，顯示投資人認為這場日益升高的貿易戰不會有贏家，美國甚至可能淪為川普保護主義政策的最大受害者，因為全球投資人將徹底改變看到美國的觀點，從而轉移資金。

奧克蘭理工大學經濟學教授溫徹斯特以一種商品和服務生產、貿易和消費的全球模型，評估這場以牙還牙的貿易戰影響，模擬出兩種可能的情境。

第一種情境是美國徵收對等關稅和其他新關稅、其他國家也回敬美國同等關稅。在此種情境下，關稅將使全球GDP減少5,002億美元，而且以美國減損最多，達到4,384億美元，相當於GDP萎縮1.45%。

第二種情境是其他國家不對美國採取報復措施，結果顯示，面臨美國相對較高關稅且大量出口到美國的國家，GDP所受影響較大，包括加拿大、墨西哥、越南、泰國、台灣、瑞士、南韓和中國大陸等。