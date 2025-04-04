商品市場掀巨浪 原油期貨跌逾6%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普宣布的對等關稅預料將衝擊全球經濟與需求，在大宗商品市場掀起驚濤駭浪，國際油價3日盤中大跌逾6%，黃豆、小麥、棉花期貨都跌超過2%，連向來被視為避險資產的黃金都未能倖免於賣壓，大跌逾2%。

倫敦布蘭特原油期貨3日盤中大跌6.7%至每桶69.91美元，西德州中級原油期貨也跌7.3%至每桶70.41美元，另一個利空為石油輸出國組織（OPEC+）意外大幅增產，在川普對等關稅引發需求憂慮之際，又增添市場供應。

被川普列為下個課徵關稅目標的銅，價格3日盤中也重挫，倫敦3個月銅期貨跌2.7%至每噸9,435美元，賣壓並蔓延到其他基本金屬，鋅價跌1.4%。

農作物商品也暴跌，芝加哥黃豆期貨跌2.1%至每英斗10.8美元，小麥期貨滑落2.1%，棉花期貨更一度大跌4.4%。

國際金價3日在亞洲盤一度大漲，但之後迅速翻黑，轉為挫跌2.3%至每英兩3,062.15美元，主因為投資人忙於套現以繳納在其他部位遭追繳的保證金，另外黃金將豁免於對等關稅之外，也降低市場對美國需求的預期。

川普宣布所有貿易夥伴國課徵最低10%起跳的關稅稅率，貿易愈不平衡的國家也被課更高的稅，於是台灣面臨的稅率是32%；中國大陸34%再加上先前已被加徵的20%，合計54%；越南46%，歐盟20%。

目前還不清楚被針對的國家會不會採取報復行動，投資人現在十分害怕全球貿易戰一旦升高，可能傷害需求，令經濟陷入衰退。

期貨 關稅

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