股市賣壓 美財長：科技股回檔是主因
在美國對等關稅政策引發股市拋售潮後，美國財長貝森特（Scott Bessent）2日表示，股市賣壓的主因為最大型科技股劇烈回檔，而非川普政府的保護主義政策。他敦促美國的貿易夥伴不要採取報復手段，將「觀望」談判進度。
貝森特接受彭博電視訪問時表示：「我試圖扮演財政部長的角色，而非市場評論員。我想說的是，尤其是那斯達克在DeepSeek（中國大陸AI新創公司）事件那一天攀抵高峰，因此，這是「Mag 7」（科技七雄）的問題，而非「MAGA」（讓美國再次偉大）的問題。他指的是DeepSeek發表新語言模型，在1月底引發美國科技股暴跌的事件。
貝森特也淡化川普一連串關稅措施、引發許多投資人擔心通膨加速、經濟成長放緩或衰退的影響。
他在談到川普對等關稅時說，「我不會試圖報復」，「只要你不報復，這（對等關稅稅率）就會是最高數字」，「只要展開協商－我們將看看」。
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