全球恐經濟陷入衰退 景氣面臨20年來第三度危機

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普2日簽署「對等關稅」的行政命令。路透
美國總統川普2日簽署「對等關稅」的行政命令。路透

美國總統川普在「解放日」宣布超乎預期嚴苛的對等關稅，將對原已脆弱的全球經濟造成重壓，如果落實且遭外國報復，造成的經濟震撼可能直逼2008年金融危機和2020年新冠疫情，足以讓全球經濟陷入20年來的第三度衰退。

美國2024年進口3.3兆美元商品，算起來每戶約2.5萬美元。新關稅平均值若為29%，那麼美國進口商每年將支付大約1兆美元關稅，或每戶7,300美元。但這種情況其實不會發生，而是會有許多商品將不再進口，造成短缺和漲價。

川普2.0關稅措施
川普2.0關稅措施

若美國進口大減，全球經濟將失去一個關鍵驅動力，尤其是對德國和中國大陸等依賴出口的國家而言。彭博經濟學家估算，川普這一擊可能使歐洲對美出口砍半，日本經濟衰退風險也升高，南韓50%的對美出口中期將受創。

對等關稅對中國進口商品課徵54%的稅率尤其具有懲罰性。中國出口大量高科技產品，例如iPhone，但也提供負擔得起的商品，給美國數百萬低收入戶。僅僅中國的關稅就可能導致美國貧窮人口顯著增加。

過去75年來的全球化，已創造出一個各經濟體相互依存的複雜網路。若美國關稅導致主要貿易夥伴陷入衰退，也將摧毀美國自己的出口：去年美國商品出口額為2.1兆美元，服務業出口額1.1兆美元。

瑞銀分析師團隊估算，若川普對等關稅持續很長一段時間，聯準會（Fed）偏好的通膨指標今年底將攀升至4.4%，美國今年經濟成長將陷入停滯，明年首季萎縮，顯示停滯性通膨威脅提高。

信評機構惠譽（Fitch）經濟學家索諾拉2日指出，川普對等關稅「改變全球經濟的遊戲規則。許多國家最終可能陷入衰退。」

美國 關稅

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