TikTok到期 亞馬遜喊買

北京母公司字節跳動科技（ByteDance）若五日之前未能把熱門社群平台TikTok（抖音）賣給非中國買家，將會遭到美國禁用。路透報導，期限即將到來，亞馬遜（Amazon）二日表示願意出手買下TikTok，成人網站OnlyFans創辦人史托克里率領的投資財團也宣布有意購買。

華爾街日報二日報導，手遊和行動廣告開發商AppLovin已經對TikTok提出收購競標，資金方面則尋求賭場大亨韋恩支持。市值約一百億美元的AppLovin用人工智慧（ＡＩ）搜集用戶資料且量身訂做投放廣告，被分析師形容為「下一個TikTok」。

路透報導，川普政府官員二日開會討論TikTok出售的各種選項。美國官員證實，亞馬遜致函副總統范斯及商務部長盧特尼克，表達願意買下TikTok。字節跳動與TikTok均未回應媒體採訪要求。

史托克里新成立的初創公司Zoop與加密貨幣基金會Hbar Foundation合作，已提交購買TikTok的意向書。OnlyFans雖以情色內容聞名，但Zoop走主流路線，適合闔家收看。

路透上周報導，私募基金黑石集團考慮加入字節跳動科技的非中國股東行列，籌資爭取購買TikTok美國事業。

金融時報一日報導，美國創投公司安德立森霍洛維茲目前也在商議如何加入外部資金買下中國投資人持股，這是甲骨文公司與其他美國投資者希望讓TikTok從北京母公司剝離的方式。