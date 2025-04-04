微軟資料中心 全面縮減

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

彭博資訊報導，美國微軟正全面縮減在全球各地的資料中心計畫，表示將更加審慎考慮這些計畫的前景。微軟最近已經停止或延後在印尼英國、澳洲，以及在美國伊利諾、北達科他及威斯康辛等州的資料中心發展計畫。

微軟最近取消在英國倫敦與劍橋之間，租用空間以設立資料中心的談判，也停止在芝加哥附近租用場地的協商，並取消向CoreWeave公司擴大租用雲端運算能力的計畫。另外，微軟也延後在印尼雅加達附近的資料中心園區計畫，以及暫停美國威斯康辛州園區的擴張計畫。

在其他情況中，微軟已放慢協商進度，例如和Applied數位公司之間的資料中心租約談判。

微軟承認正在改變資料中心計畫，但不願多作討論。發言人表示，「我們需要好幾年的時間，來確定我們在適當的場所擁有足夠的基礎設施，然後才決定數據中心產能；我們改變計畫證明我們的策略擁有彈性」。

分析師指出，微軟的縮減擴張之舉，也反映微軟選擇放棄一些與OpenAI之間的新業務，而OpenAI也可能將一些運算從微軟轉到甲骨文公司。

阿里巴巴集團董事長蔡崇信3月底時警告，資料中心新建可能正在形成泡沫，認為資料中心新建的速度可能超過AI服務需求的成長速度。

印尼 美國 英國

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