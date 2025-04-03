美國中心地區半導體大展 台灣推科技自由全球合作

駐芝加哥辦事處團隊出席首度在印第安那州舉行的「美國中心地區半導體大展」，處長類延峰向全球科技界代表說明，台灣推動科技自由、免受威權政權濫用等議題的合作方向。

類延峰3月31日至4月2日訪問印第安納州，出席首屆「美國中心地區半導體大展」（Semi ExpoHeartland）。3月31日應美國半導體產業協會、普渡大學（Purdue University）及美中西部科技人才培育公司TalentCraft邀請，出席貴賓晚宴。

印州經濟發展廳長亞當斯（David Adams）、密西根州經濟發展廳長小麥塞（Quentin Messer, Jr.）、國際半導體產業協會（SEMI）董事長馬諾查（AjitManocha）、美國半導體產業協會執行長史托庫納斯（Joe Stockunas）、美國布魯爾科技（BrewerScience）、康卡斯特電信（Comcast）及Polar半導體公司等高層出席。

另外，聯發科、海力士（SK Hynix）、愛立信（Ericsson）、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」（Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue）執行長季達（Michelle Guida）及印州國防科技機構「應用研究院」代表等重要半導體界、官方及學術領袖同場。

各方就台灣如何與美國中西部等理念相近夥伴加強產學研合作，強化全球可信賴高科技供應鏈韌性、推動全球科技自由、免受威權政權濫用等議題交換意見。

類延峰致詞指出，台灣及美國共享價值及共同利益，是互利互補的夥伴。全球半導體產業鏈中，美國有開發設計優勢，台灣擅長製造，彰顯雙方合作夥伴關係，不僅共享經濟利益，也共同維護經濟安全。

他表示，台灣將堅定與美國等理念相近夥伴，共同維護潔淨非紅供應鏈，避免關鍵戰略高科技產業發展成果落入黑暗勢力。

美方業者多肯定台灣是美國等國認為可信賴的科技典範，推動關鍵科技創新及預防高科技遭威權國家使用、鎮壓異己或霸凌他國的堅定夥伴，再次肯定台灣及韓國於全球半導體製造業的重要關鍵位置，值得美國學習。

由印州經發廳、美國半導體產業協會及印州應用研究院等機構合辦的首屆大展，在首府印第安納波利斯市（Indianapolis）舉行。活動首次在美中西部舉辦，「智慧移動力」及「智慧製造」為兩大主題。