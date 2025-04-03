快訊

盟友又變了？川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

美國中心地區半導體大展 台灣推科技自由全球合作

中央社／ 紐約3日專電
駐芝加哥辦事處長類延峰（右8）與出席「美國中心地區半導體大展」各界代表合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社
駐芝加哥辦事處長類延峰（右8）與出席「美國中心地區半導體大展」各界代表合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社

駐芝加哥辦事處團隊出席首度在印第安那州舉行的「美國中心地區半導體大展」，處長類延峰向全球科技界代表說明，台灣推動科技自由、免受威權政權濫用等議題的合作方向。

類延峰3月31日至4月2日訪問印第安納州，出席首屆「美國中心地區半導體大展」（Semi ExpoHeartland）。3月31日應美國半導體產業協會、普渡大學（Purdue University）及美中西部科技人才培育公司TalentCraft邀請，出席貴賓晚宴。

印州經濟發展廳長亞當斯（David Adams）、密西根州經濟發展廳長小麥塞（Quentin Messer, Jr.）、國際半導體產業協會（SEMI）董事長馬諾查（AjitManocha）、美國半導體產業協會執行長史托庫納斯（Joe Stockunas）、美國布魯爾科技（BrewerScience）、康卡斯特電信（Comcast）及Polar半導體公司等高層出席。

另外，聯發科、海力士（SK Hynix）、愛立信（Ericsson）、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」（Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue）執行長季達（Michelle Guida）及印州國防科技機構「應用研究院」代表等重要半導體界、官方及學術領袖同場。

各方就台灣如何與美國中西部等理念相近夥伴加強產學研合作，強化全球可信賴高科技供應鏈韌性、推動全球科技自由、免受威權政權濫用等議題交換意見。

類延峰致詞指出，台灣及美國共享價值及共同利益，是互利互補的夥伴。全球半導體產業鏈中，美國有開發設計優勢，台灣擅長製造，彰顯雙方合作夥伴關係，不僅共享經濟利益，也共同維護經濟安全。

他表示，台灣將堅定與美國等理念相近夥伴，共同維護潔淨非紅供應鏈，避免關鍵戰略高科技產業發展成果落入黑暗勢力。

美方業者多肯定台灣是美國等國認為可信賴的科技典範，推動關鍵科技創新及預防高科技遭威權國家使用、鎮壓異己或霸凌他國的堅定夥伴，再次肯定台灣及韓國於全球半導體製造業的重要關鍵位置，值得美國學習。

由印州經發廳、美國半導體產業協會及印州應用研究院等機構合辦的首屆大展，在首府印第安納波利斯市（Indianapolis）舉行。活動首次在美中西部舉辦，「智慧移動力」及「智慧製造」為兩大主題。

半導體 經濟發展 美國

延伸閱讀

川普稱日本米關稅高達700% 日農相「無法理解」：根本算不出來

學者：說服美國損失最大是美商 助台企找多元通路

川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

諾貝爾得主克魯曼評川普「對等關稅」：基於不實指控、瘋狂至極！

相關新聞

對等關稅宣布前 美股震盪上揚、道瓊收漲逾200點

隨著華爾街為川普總統即將推出的關稅措施做好準備，美股又出現波動，收盤上漲。

星智庫報告：美國超越中國 重回東南亞首選合作地位

新加坡智庫今天發布報告指出，當東南亞受訪者被迫在美中之間選邊時，逾半更多人選擇美國、一反去年的趨勢；而最關注的地緣政治議...

Starlink有勁敵了！亞馬遜最快下周開始布建低軌道衛星

亞馬遜預計本月展開布建Kuiper 計畫的衛星寬頻網路，成為頭一個對馬斯克星鏈（Starlink） 霸主地位構成實質挑戰...

TikTok期限將到 亞馬遜、OnlyFans、AppLovin爭買

北京母公司字節跳動科技(ByteDance)若4月5日之前未能把熱門社群平台TikTok賣給非中國買家，將會遭到美國禁用...

恐慌瀰漫 日股開盤崩跌1,600點 道瓊期指重摔千點 美債跳漲

美國總統川普公布的對等關稅措施比預期更猛烈，引發市場對通膨和經濟成長的擔憂，投資人更擔心全球貿易戰加劇，紛紛尋求避險，從...

越南被課46%關稅 鞋、服裝、家具、玩具製造商慘 Nike和Lululemon股價摔

美國總統川普周三列出180多國和地區在其全面新貿易政策下將面臨的美國「對等關稅」的稅率。其中，向越南徵收46%、對柬埔寨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。