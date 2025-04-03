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星智庫報告：美國超越中國 重回東南亞首選合作地位

中央社／ 新加坡3日專電
美中情境示意圖。圖／Ingimage
美中情境示意圖。圖／Ingimage

新加坡智庫今天發布報告指出，當東南亞受訪者被迫在美中之間選邊時，逾半更多人選擇美國、一反去年的趨勢；而最關注的地緣政治議題，依序為南海局勢、全球詐騙、美國新政府。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak Institute）今天發布「東南亞態勢報告：2025」（The State of Southeast Asia 2025），分析東南亞對美中兩國的觀感與信任度，並針對多個備受關注的地緣政治議題進行意見調查。

調查顯示，受訪者認為中國是東南亞區域最具經濟、政治和戰略影響力的國家，但比率已從去年的43.9%降為今年的37.9%。

而在被迫選邊站的議題，選擇美國的受訪者（52.3%）比選擇中國(47.7%)來得多，一反去年的調查結果。去年調查結果為若東協人民必須選邊站，50.5%的受訪者會選擇中國，49.5%傾向美國，那是2020年調查以來，中國首度超越美國。

亞洲新聞台（CNA）以「美國重回東南亞首選合作地位、超越中國」（US regains edge over China aspreferred partner in Southeast Asia）為標題報導，聯合早報則以「東南亞人對川普2.0寄以期望」為標題報導。

針對地緣政治議題，今年調查顯示，51.6%受訪者最關注南海緊張局勢，取代去年以46.5%排在首位的以哈衝突。69.5%受訪者認為應堅持國際法原則，包括聯合國海洋法公約（UNCLOS）以及2016年南海仲裁裁決。另有46.1%受訪者支持透過參與聯合軍演等活動提升威懾力，以雙邊談判解決爭端的36%則排在第3位。

而全球詐騙活動被48.1%受訪者排在第2關注議題。中國演員王星在泰國被綁架至緬甸詐騙園區事件，引發國際社會高度關注。46.9%受訪者認為，美國新政府為東南亞國家第3大政治關注焦點。

川普（Donald Trump）展開第2個總統任期，他宣布對180多個國家與地區的銷美商品廣課關稅，並對其中約60國訂定高額關稅稅率。這形同美國貿易政策出現根本性翻轉，規模為二戰結束以來所僅見。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎曾告訴中央社，美軍的部署降低東南亞國家之間衝突的可能性，讓區域更專注於經濟發展，各界可以辯論這樣的發展是否足夠公正，但二戰後美國在東南亞的角色為區域為不少方面帶來效益，中國雖然給予不少經濟機會和注入資金，但中國因自身經濟發展等問題受到一定侷限，且與不少東南亞國家有領土爭端，強悍民族主義也漸讓有多元族群的東南亞產生警惕。

東南亞 經濟發展 美國

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