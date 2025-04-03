Starlink有勁敵了！亞馬遜最快下周開始布建低軌道衛星
亞馬遜預計本月展開布建Kuiper 計畫的衛星寬頻網路，成為頭一個對馬斯克星鏈（Starlink） 霸主地位構成實質挑戰的競爭者。
亞馬遜周三表示，最快 4 月 9 日，將透過聯合發射聯盟（ULA）的 Atlas V 火箭，從佛州卡納維爾角空軍基地發射 27 顆 Kuiper 衛星。若各種條件不理想，發射日期仍可能延後。
Kuiper 網路一旦啟動，將使貝佐斯和億萬富豪馬斯克形成正面對決，搶攻低軌道衛星網路市場。
Starlink 終於出現競爭對手，很多政府無不樂觀其成，畢竟馬斯克的衛星服務一枝獨大，已讓各國愈來愈感到不安。
自 2019 年發射首顆衛星以來，Starlink 已將超過 7,000 顆衛星送入約 550 公里高的軌道，目前這套網路在全球超過 100 個國家擁有 450 萬名用戶。
亞馬遜則計劃將約 3,200 顆衛星送入約 600 公里高的軌道。雖然目標同樣是零售、企業和政府用戶，亞馬遜對自家服務能力和時程始終較為保密。
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