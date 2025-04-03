恐慌瀰漫 日股開盤崩跌1,600點 道瓊期指重摔千點 美債跳漲

美國總統川普公布的對等關稅措施比預期更猛烈，引發市場對通膨和經濟成長的擔憂，投資人更擔心全球貿易戰加劇，紛紛尋求避險，從美股期指要亞洲股市今天都重挫，避險資產上漲。

·美股期指方面：

道瓊指數期貨盤中大跌近1,200點，跌幅2.8%；標普500期貨指數一度重挫4%、那斯達克100指數期貨盤中大跌4.7%。

·亞股方面：

日股開盤後跳水，東證指數早盤跌3%，日經225指數盤中狂瀉1,623點，跌幅達4.5%，下探至34,102點，是去年8月9日以來首度跌破35,000點。南韓股市大跌2.7%，澳洲股市跌2%。

·美國公債飆升：

美國10年期公債殖利率一口氣下滑10.5個基點，報4.064%，代表價格上漲。澳洲和紐西蘭公債亦走高。

·黃金等避險資產大漲、匯市震盪：

資金湧向避險資產提振日圓，金價再創新高。現貨黃金價格盤中勁揚1%，創下每英兩3,167.84美元新高。

日圓兌美元匯率盤中一口氣勁升1%，報147.83日圓，;在G-10幣中漲勢領先。

美元指數則下跌0.5%，報103.28。彭博美元指數創近一個月最大跌幅。

·原物料大跌：

投資人擔心關稅重創美國景氣和需求，對經濟成長敏感的大宗商品受到衝擊。

布蘭特原油、西德州原油期貨聞訊重挫超過3%，報價分別為每桶72.52美元、69.65美元。

銅價也大跌，因這種金屬和工業與景氣息息相關。台灣時間2日早上8點半，倫敦金屬交易所（LME）銅價一度下跌1.6%至每噸9,552.5美元；紐約商品交易所銅價重挫4.2%。

LME鋁期貨也跌逾1%，至每噸2,463.5美元。

川普周三宣布，將對所有外國輸美商品徵收至少10%的基線關稅，對60多個與美國存在最大貿易逆差的貿易夥伴則將實施更高稅率，包括對台灣的對等關稅稅率將設在32%，對中國大陸設在34%、歐盟則為20%，而越南也將面臨46%的關稅。

駿利亨德森投資的Adam Hettse表示，針對各國的關稅是一種「談判策略」，短期內將使市場處於緊張狀態。

紐約Jefferies金融集團外匯主管貝克特爾表示，「這顯然比人們預期的更加激進…這對全球其他地區來說是一個更大的『末日循環』（doom loop）。」

川普試圖縮減全球貿易以提振美國國內生產的舉措，已經震撼市場，因為這可能顛覆全球經濟、導致通膨復熾，並導致美國經濟成長停滯。

進口成本上升也加劇通膨升溫疑慮，使得聯準會（Fed）無法在經濟放緩時大幅降息。

摩根大通資產管理公司投資組合經理米斯拉（Priya Misra）表示，這對市場風險來說是個壞消息，川普「所描述的政策將導致停滯性通膨，而且市場的不確定性仍未結束。」