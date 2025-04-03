快訊

服兵役晚報到…林昱珉延長春訓 官網專家認為今年有望上大聯盟

有人勞退分紅年獲160萬？兩關鍵條件35萬人有機會達標

要國人安心睡？網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡 可以下台了

恐慌瀰漫 日股開盤崩跌1,600點 道瓊期指重摔千點 美債跳漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金融市場瀰漫恐慌氛圍。路透
金融市場瀰漫恐慌氛圍。路透

美國總統川普公布的對等關稅措施比預期更猛烈，引發市場對通膨和經濟成長的擔憂，投資人更擔心全球貿易戰加劇，紛紛尋求避險，從美股期指要亞洲股市今天都重挫，避險資產上漲。

·美股期指方面：

道瓊指數期貨盤中大跌近1,200點，跌幅2.8%；標普500期貨指數一度重挫4%、那斯達克100指數期貨盤中大跌4.7%。

·亞股方面：

日股開盤後跳水，東證指數早盤跌3%，日經225指數盤中狂瀉1,623點，跌幅達4.5%，下探至34,102點，是去年8月9日以來首度跌破35,000點。南韓股市大跌2.7%，澳洲股市跌2%。

·美國公債飆升：

美國10年期公債殖利率一口氣下滑10.5個基點，報4.064%，代表價格上漲。澳洲和紐西蘭公債亦走高。

·黃金等避險資產大漲、匯市震盪：

資金湧向避險資產提振日圓，金價再創新高。現貨黃金價格盤中勁揚1%，創下每英兩3,167.84美元新高。

日圓兌美元匯率盤中一口氣勁升1%，報147.83日圓，;在G-10幣中漲勢領先。

美元指數則下跌0.5%，報103.28。彭博美元指數創近一個月最大跌幅。

·原物料大跌：

投資人擔心關稅重創美國景氣和需求，對經濟成長敏感的大宗商品受到衝擊。

布蘭特原油、西德州原油期貨聞訊重挫超過3%，報價分別為每桶72.52美元、69.65美元。

銅價也大跌，因這種金屬和工業與景氣息息相關。台灣時間2日早上8點半，倫敦金屬交易所（LME）銅價一度下跌1.6%至每噸9,552.5美元；紐約商品交易所銅價重挫4.2%。

LME鋁期貨也跌逾1%，至每噸2,463.5美元。

川普周三宣布，將對所有外國輸美商品徵收至少10%的基線關稅，對60多個與美國存在最大貿易逆差的貿易夥伴則將實施更高稅率，包括對台灣的對等關稅稅率將設在32%，對中國大陸設在34%、歐盟則為20%，而越南也將面臨46%的關稅。

駿利亨德森投資的Adam Hettse表示，針對各國的關稅是一種「談判策略」，短期內將使市場處於緊張狀態。

紐約Jefferies金融集團外匯主管貝克特爾表示，「這顯然比人們預期的更加激進…這對全球其他地區來說是一個更大的『末日循環』（doom loop）。」

川普試圖縮減全球貿易以提振美國國內生產的舉措，已經震撼市場，因為這可能顛覆全球經濟、導致通膨復熾，並導致美國經濟成長停滯。

進口成本上升也加劇通膨升溫疑慮，使得聯準會（Fed）無法在經濟放緩時大幅降息。

摩根大通資產管理公司投資組合經理米斯拉（Priya Misra）表示，這對市場風險來說是個壞消息，川普「所描述的政策將導致停滯性通膨，而且市場的不確定性仍未結束。」

指數 美國

延伸閱讀

川普祭關稅 加州外國食品行：耶誕季恐無法如期供貨

川普宣布對巴西徵收10%最低關稅

美對等關稅 群益：這產業難以避免受傷 半導體影響不大

川普「解放日」揮關稅刀 在野批經濟災難「毀滅日」

相關新聞

對等關稅宣布前 美股震盪上揚、道瓊收漲逾200點

隨著華爾街為川普總統即將推出的關稅措施做好準備，美股又出現波動，收盤上漲。

恐慌瀰漫 日股開盤崩跌1,600點 道瓊期指重摔千點 美債跳漲

美國總統川普公布的對等關稅措施比預期更猛烈，引發市場對通膨和經濟成長的擔憂，投資人更擔心全球貿易戰加劇，紛紛尋求避險，從...

越南被課46%關稅 鞋、服裝、家具、玩具製造商慘 Nike和Lululemon股價摔

美國總統川普周三列出180多國和地區在其全面新貿易政策下將面臨的美國「對等關稅」的稅率。其中，向越南徵收46%、對柬埔寨...

資金竄逃避險！金價強漲1%再刷新高 原油挫跌3%賣壓沉重

美國總統川普宣布對等關稅後，紐約黃金現貨價格再創新高，周三（2日）收盤上漲0.67%，至每英兩3,134.17美元；今（...

川普關稅引爆避險買盤 日圓勁升近1%見147字頭

美國總統川普宣布對全球有貿易往來的國家徵收關稅，引發市場避險需求，日圓周四走升，在主要貨幣中表現最佳。

被關稅嚇壞！美期指狂瀉 道瓊跌近千點 那斯達克重摔逾4%

美國總統川普宣布對所有進口品徵收至少10%的基準關稅、對美國貿易逆差最大的約60個國家徵收額外關稅，加劇了爆發全球貿易戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。