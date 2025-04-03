越南被課46%關稅 鞋、服裝、家具、玩具製造商慘 Nike和Lululemon股價摔

美國總統川普周三列出180多國和地區在其全面新貿易政策下將面臨的美國「對等關稅」的稅率。其中，向越南徵收46%、對柬埔寨徵收49%、對中國徵收34%、對印尼徵收32%的高額關稅，包括耐吉（Nike）和American Eagle Outfitters在內的大型鞋類、服裝、家具和玩具製造商，全都面臨供應鏈衝擊，它們的股價在盤後交易普遍重挫。有廠商說抱怨生意要做不下去了。

川普在社群媒體分享了一系列圖表，說明其他國家對美國徵收的關稅稅率，包括這些國家的「貨幣操縱和貿易壁壘」，這個稅率的隔壁一欄則顯示每個國家和地區適用的新美國關稅稅率。

對等關稅將於美東時間4月9日凌晨0時1分生效。至於4月5日生效的10%基準關稅，其他國家將繼續遵守。

大多數情況下，對等關稅的稅率大約是川普政府聲稱的每個國家向美國收取費率的一半。但這不一定是這些國家面臨的唯一美國關稅。白宮表示，對中國大陸的新對等稅率將疊加到總計20%的現有關稅上，這意味北京的真正稅率是54%。

川普入主白宮的第一個任期大打美中貿易戰，許多公司已將供應鏈移出中國，這次仍然受創嚴重。例如過去十年間對越南下了重注的耐吉和愛迪達。 耐吉現有大約一半的鞋子、愛迪達大約39%的鞋是越南製。耐吉股價在盤後交易下跌7%。

根據美國鞋業經銷商和零售商協會 （Footwear Distributors and Retailers of America） 的數據，2023年，美國近三分之一的進口鞋來自越南，這是最新的全年數據。

彭博行業研究的分析師Poonam Goyal說：「鑒於高性能鞋需要特定技能和工廠，轉移供應鏈並不是選項。我看不出消費者的價格如何可以不漲。」

運動服飾零售商Lululemon Athletica在越南生產40%產品、在柬埔寨生產17%產品，盤後股價重挫11%。Abercrombie & Fitch盤後跌7.3%，該公司35%的商品是越南製，22%是柬埔寨製。蓋普（Gap） 從越南工廠採購買約27%商品，從印尼購買19%，盤後股價重摔9%。

主要時尚零售商，如優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing）和 H&M也都將越南視為最大供應商之一。根據越南紡織和服裝協會的數據，該國去年出口了440億美元的紡織品，美國是最大市場。

家具業對越南的依賴也很深，根據家居裝飾協會的數據，2023年，美國進口家具有26.5%來自越南，僅低於中國的29%。也就是說，美國進口家具大約56%來自這兩個地區。

美國線上家具公司Wayfair執行長Niraj Shah在2月的財報會議上表示，自川普在第一任期頒布關稅以來，向中國以外國家轉移是「日益增長的趨勢」， 柬埔寨、印尼、泰國、菲律賓和越南等地「已發展為大家設廠的地方，也是我們商品的來源地」。Wayfair股價盤後慘跌16%。

玩具製造商也高度依靠越南。 孩之寶、美泰兒和Crayola等公司都與東南亞最大的玩具製造商之一GFT集團合作，該集團除了在中國設廠之外，目前在越南北部有5 家生產工廠，雇15,000多名工人。

製造商下一步何去何從？

對於包括服裝製造商在內的公司來說，新的關稅政策引發了關於是否可能將生產轉，以及轉移到何處的問題。一位投資人上月在財報後電話會議詢問了牛仔褲和服裝品牌American Eagle對越南的曝險。

該公司財務長Michael Mathias 表示，他們在越南和中國的產量差不多，都達10%到20%。他說，現在的目標是在今年下半年將這個比率削減到個位數。American Eagle盤後股價下跌6%。

總部位於紐約的製造商Baum Essex為Nautica、Betsey Johnson和Steve Madden等品牌生產產品，在2019年川普第一任期內，把工廠從中國大陸轉移到菲律賓、柬埔寨、越南和印度。該公司財務長兼營運長Peter Baum周三表示，對等關稅將對他的公司造成巨大損失。