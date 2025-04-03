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波蘭首座核電站與美國協議談判 預計2028年動工

中央社／ 華沙2日專電

波蘭首座核電站計畫與美國西屋公司及貝泰公司達成新協議框架。波蘭工業部確認工程開發協議（EDA）已於4月敲定，計畫按時程於2028年動工、2036年首座反應爐上線，現等待歐盟核准融資。

根據波蘭共和報（Rzeczpospolita）報導，這項計畫始於2022年10月，由前法律與正義黨（PiS）政府選定西屋公司為技術夥伴，核電站位於波羅的海沿岸喬切沃（Choczewo），由國有企業波蘭核電公司（PolskieElektrownie Jądrowe，PEJ）負責。

核電廠的設計協議今年3月底到期後，新執政聯盟總理圖斯克（Donald Tusk）於4月2日宣布完成過渡協議談判，表示核電廠將繼續興建，並強調新條款多了強化監督與罰則等項目。

波蘭政府保證，計畫將依時程推進，截至2日為止，美國西屋（Westinghouse）與貝泰（Bechtel）都尚未置評。波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）3月底也簽署法案，撥款約144億歐元（約新台幣4968億元）支持建設，占總成本30%，其餘資金仰賴外國貸款，目前仍待歐盟批准國家援助。

工業部也近一步指出，EDA將啟動下一階段，包括具體設計、行政許可申請及喬切沃地質研究，並強調此協議為波蘭與美國的長期合作提供穩固基礎。

根據規劃，喬切沃核電站3座反應爐將於2039年初全面運轉，總發電容量達3.75千兆瓦。政府另計畫興建第2座核電站，兩廠總容量預計介於6至9千兆瓦。此舉反映波蘭逐步降低依賴煤炭、轉向核能的能源策略。

核電 波蘭 美國

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