資金竄逃避險！金價強漲1%再刷新高 原油挫跌3%賣壓沉重

美國總統川普宣布對等關稅後，紐約黃金現貨價格再創新高，周三（2日）收盤上漲0.67%，至每英兩3,134.17美元；今（3）日早盤續以近1%的更高漲幅，站上3,150美元，台北時間近8時漲至3,164.45美元。美國西德州原油價格今早下挫3%以上，跌破每桶70美元，因為市場擔憂川普關稅將推升貿易戰風險進而威脅到全球需求。

川普周三宣布對等關稅稅率，所有出口產品到美國的國家都適用，最低的稅率10%起跳。除了考慮該國對美國產品課徵的關稅之外，貿易愈不平衡的國家，也被課更高的稅，於是台灣面臨的稅率是32%；中國大陸34%再加上先前已被加徵的20%，合計54%；越南46%，歐盟20%。

黃金價格周三盤中一度大漲1%，後來漲幅收斂。投資人在擔心全球經濟受川普關稅衝擊時，認定黃金是避風港，今年以來，金價已經飆漲19%。

另外，TD證券大宗商品策略主管梅雷克說，關稅對工業金屬價格的影響通常都是負面，紐約商品交易所銅價周三大幅波動，由最高漲2.2%掉到一度下跌0.6%，收盤微漲0.1%至每磅5.0405美元。

根據白宮隨著川普宣布對等關稅所發出的事實說明，黃金和銅豁免對關稅，先前已經對加課25%關稅的進口鋼鋁也不受影響。白宮表示，部分美國本土沒有供應的能源產品與特定礦物，可以不必適用對等關稅。

目前還不清楚被針對的國家會不會採取報復行動，投資人現在十分害怕全球貿易戰一旦升高，可能傷害需求，令經濟陷入衰退。