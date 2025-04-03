快訊

男星跑步機上訓練時心臟病發猝逝 享年44歲

川普宣布對等關稅！台駐美學者：台灣不能太天真 下階段可能是國防預算

聽新聞
0:00 / 0:00

資金竄逃避險！金價強漲1%再刷新高 原油挫跌3%賣壓沉重

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
黃金價格因川普全面性的對等關稅，再度刷新最高價紀錄。 路透
黃金價格因川普全面性的對等關稅，再度刷新最高價紀錄。 路透

美國總統川普宣布對等關稅後，紐約黃金現貨價格再創新高，周三（2日）收盤上漲0.67%，至每英兩3,134.17美元；今（3）日早盤續以近1%的更高漲幅，站上3,150美元，台北時間近8時漲至3,164.45美元。美國西德州原油價格今早下挫3%以上，跌破每桶70美元，因為市場擔憂川普關稅將推升貿易戰風險進而威脅到全球需求。

川普周三宣布對等關稅稅率，所有出口產品到美國的國家都適用，最低的稅率10%起跳。除了考慮該國對美國產品課徵的關稅之外，貿易愈不平衡的國家，也被課更高的稅，於是台灣面臨的稅率是32%；中國大陸34%再加上先前已被加徵的20%，合計54%；越南46%，歐盟20%。

黃金價格周三盤中一度大漲1%，後來漲幅收斂。投資人在擔心全球經濟受川普關稅衝擊時，認定黃金是避風港，今年以來，金價已經飆漲19%。

另外，TD證券大宗商品策略主管梅雷克說，關稅對工業金屬價格的影響通常都是負面，紐約商品交易所銅價周三大幅波動，由最高漲2.2%掉到一度下跌0.6%，收盤微漲0.1%至每磅5.0405美元。

根據白宮隨著川普宣布對等關稅所發出的事實說明，黃金和銅豁免對關稅，先前已經對加課25%關稅的進口鋼鋁也不受影響。白宮表示，部分美國本土沒有供應的能源產品與特定礦物，可以不必適用對等關稅。

目前還不清楚被針對的國家會不會採取報復行動，投資人現在十分害怕全球貿易戰一旦升高，可能傷害需求，令經濟陷入衰退。

川普 美國 黃金

延伸閱讀

川普宣布對台32%對等關稅 如果生產不佳 還可能增加

川普宣布對等關稅 課徵台灣32%關稅

TikTok面臨川普最後通牒 紐時：亞馬遜出手收購

華爾街日報：川普律師研究第3任期可能途徑

相關新聞

被關稅嚇壞！美期指狂瀉 道瓊跌近千點 那斯達克重摔逾4%

美國總統川普宣布對所有進口品徵收至少10%的基準關稅、對美國貿易逆差最大的約60個國家徵收額外關稅，加劇了爆發全球貿易戰...

Fed憂川普關稅殺傷力甚於第一任期 將更審慎評估景氣

美國對等關稅進入倒數計時，聯準會（Fed）官員日漸審慎評估關稅的經濟衝擊，今年有決策投票權的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比...

TikTok面臨川普最後通牒 紐時：亞馬遜出手收購

紐時今天報導，3名知情人士指稱，電商巨擘亞馬遜在最後一刻提出要收購TikTok在美國的全部業務。TikTok正面臨川普政...

對等關稅宣布前 美股震盪上揚、道瓊收漲逾200點

隨著華爾街為川普總統即將推出的關稅措施做好準備，美股又出現波動，收盤上漲。

資金竄逃避險！金價強漲1%再刷新高 原油挫跌3%賣壓沉重

美國總統川普宣布對等關稅後，紐約黃金現貨價格再創新高，周三（2日）收盤上漲0.67%，至每英兩3,134.17美元；今（...

川普關稅引爆避險買盤 日圓勁升近1%見147字頭

美國總統川普宣布對全球有貿易往來的國家徵收關稅，引發市場避險需求，日圓周四走升，在主要貨幣中表現最佳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。