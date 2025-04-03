快訊

男星跑步機上訓練時心臟病發猝逝 享年44歲

川普宣布對等關稅！台駐美學者：台灣不能太天真 下階段可能是國防預算

川普關稅引爆避險買盤 日圓勁升近1%見147字頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元一度升值近1%，來到 147.83。路透
日圓兌美元一度升值近1%，來到 147.83。路透

美國總統川普宣布對全球有貿易往來的國家徵收關稅，引發市場避險需求，日圓周四走升，在主要貨幣中表現最佳。

周四東京早盤，日圓兌美元一度升值近1%，來到 147.83。川普這次對全球貿易夥伴全面課徵關稅，其中日本面臨 24% 關稅。

在這波避險買盤湧入之際，美國公債期貨大漲，紐西蘭 10 年期主權債殖利率大跌逾 10 個基點，澳洲 10 年期公債殖利率創下自去年 7 月以來最大跌幅。

三菱 UFJ 信託銀行紐約分行資金與證券部第一副總裁Takafumi Onodera認為，若美國對日本課徵 24% 關稅的消息衝擊股市，日圓可能升值至 1 美元兌 145 日圓的價位。

AT Global Markets 雪梨分公司首席分析師 Nick Twidale說：「我們可以看到市場湧向避險交易。這次宣布的關稅落在市場預期的頂端，現在交易者開始真正擔心全球經濟前景。」

他說：「我預期今天盤勢將更波動，不過整體而言，考量到今天早上公布的關稅強度，我認為這些走勢還會延續下去。」

澳幣兌美元重貶 1.2%，至 0.6226；紐元兌美元大跌 1.1%，至 0.5682。

澳洲總理艾班尼斯表示，美國對澳洲貨品課徵 10% 關稅是「糟糕的決定」，並表示不會以對等回應。

美元兌離岸人民幣一度升值 0.7%，至 7.3484，創 2 月 3 日以來新高。

澳洲 美國 避險

延伸閱讀

川普宣布對台32%對等關稅 如果生產不佳 還可能增加

川普宣布對等關稅 課徵台灣32%關稅

TikTok面臨川普最後通牒 紐時：亞馬遜出手收購

華爾街日報：川普律師研究第3任期可能途徑

相關新聞

被關稅嚇壞！美期指狂瀉 道瓊跌近千點 那斯達克重摔逾4%

美國總統川普宣布對所有進口品徵收至少10%的基準關稅、對美國貿易逆差最大的約60個國家徵收額外關稅，加劇了爆發全球貿易戰...

Fed憂川普關稅殺傷力甚於第一任期 將更審慎評估景氣

美國對等關稅進入倒數計時，聯準會（Fed）官員日漸審慎評估關稅的經濟衝擊，今年有決策投票權的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比...

TikTok面臨川普最後通牒 紐時：亞馬遜出手收購

紐時今天報導，3名知情人士指稱，電商巨擘亞馬遜在最後一刻提出要收購TikTok在美國的全部業務。TikTok正面臨川普政...

對等關稅宣布前 美股震盪上揚、道瓊收漲逾200點

隨著華爾街為川普總統即將推出的關稅措施做好準備，美股又出現波動，收盤上漲。

資金竄逃避險！金價強漲1%再刷新高 原油挫跌3%賣壓沉重

美國總統川普宣布對等關稅後，紐約黃金現貨價格再創新高，周三（2日）收盤上漲0.67%，至每英兩3,134.17美元；今（...

川普關稅引爆避險買盤 日圓勁升近1%見147字頭

美國總統川普宣布對全球有貿易往來的國家徵收關稅，引發市場避險需求，日圓周四走升，在主要貨幣中表現最佳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。