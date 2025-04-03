川普關稅引爆避險買盤 日圓勁升近1%見147字頭

美國總統川普宣布對全球有貿易往來的國家徵收關稅，引發市場避險需求，日圓周四走升，在主要貨幣中表現最佳。

周四東京早盤，日圓兌美元一度升值近1%，來到 147.83。川普這次對全球貿易夥伴全面課徵關稅，其中日本面臨 24% 關稅。

在這波避險買盤湧入之際，美國公債期貨大漲，紐西蘭 10 年期主權債殖利率大跌逾 10 個基點，澳洲 10 年期公債殖利率創下自去年 7 月以來最大跌幅。

三菱 UFJ 信託銀行紐約分行資金與證券部第一副總裁Takafumi Onodera認為，若美國對日本課徵 24% 關稅的消息衝擊股市，日圓可能升值至 1 美元兌 145 日圓的價位。

AT Global Markets 雪梨分公司首席分析師 Nick Twidale說：「我們可以看到市場湧向避險交易。這次宣布的關稅落在市場預期的頂端，現在交易者開始真正擔心全球經濟前景。」

他說：「我預期今天盤勢將更波動，不過整體而言，考量到今天早上公布的關稅強度，我認為這些走勢還會延續下去。」

澳幣兌美元重貶 1.2%，至 0.6226；紐元兌美元大跌 1.1%，至 0.5682。

澳洲總理艾班尼斯表示，美國對澳洲貨品課徵 10% 關稅是「糟糕的決定」，並表示不會以對等回應。

美元兌離岸人民幣一度升值 0.7%，至 7.3484，創 2 月 3 日以來新高。