貝萊德CEO：若不小心 美元恐將全球準備貨幣地位讓給「它」

全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，美國債務不斷增加，美元的全球準備貨幣地位可能因此受到威脅，甚至被去中心化的資產所取代，例如比特幣。

財星雜誌（Fortune）報導，芬克近來警告，美國總債負目前已超越36.2兆美元，某天可能會導致美元拱手讓出全球準備貨幣地位，此外，隨著各國組織對法定貨幣失去信心、尋求獨立解方，美元也可能哪天就被比特幣這類去中心化的貨幣所取代。

芬克在其2025年致股東信中解釋，「美國數十年來一直受惠於美元的全球準備貨幣地位，但不保證情況永遠如此」。

他指出，「自紐約時報廣場在1989年設置國債鐘以來，美國債務擴增幅度已達國內生產毛額（GDP）成長速度的三倍，今年美債利息勢將突破9,520億美元，比國防支出還多。2030年前，政府的直接支出和償債支出將消耗所有聯邦政府收入 ，造成永久性赤字」。

美元的全球霸主地位，讓華府政策得以對市場如此樂觀，並且讓美國免於外匯波動所累、並維持較低的借貸成本。但這有一個條件：他國政府和央行必須相信美元是個有信用的貨幣。

一旦美債投資人開始擔心美國政府不會償債，就會停止購買，並可能如芬克所說，轉購不受白宮突如其來的政策所影響的數位資產，而這將減損美元價值、鬆動美國經濟實力。

芬克坦言，美國若無法控制債務、坐視赤字持續擴大，美元的全球準備貨幣地位可能拱手讓給比特幣等數位資產。

而且，芬克不是唯一抱持這個看法的人。

避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐數周前也警告，美債危機「迫在眉睫」。他說，「我們有非常嚴重的供需問題」，大多數人不了解這套債務機制。

達里歐表示，「看看歷史就知道，以往面臨相同處境的國家，在此情況下會重複做些什麼事？歷史會不斷給我們一樣的教訓」。