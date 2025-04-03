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分析師看美股 繫緊安全帶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股近日回穩，可見投資人持續押注美國總統川普2日公布對等關稅政策後，將為市場帶來穩定，但分析師提醒投資人，可能更需要繫緊安全帶，美債、金價及日圓等避險資產則都繼續看漲。

標普500指數最近一周跌勢趨緩，未再劇烈震盪，原因可能是投資人仍認為川普不會堅持推動將重創經濟成長的關稅政策，且隨川普關稅計畫細節逐漸明朗，有助降低干擾股市的不確定性。

市場也期待川普能在4月2日之後，把焦點放在減稅等其他政策議程。

紐約梅隆銀行美洲總體經濟策略師維利斯認為，「轉向財政政策將成為4月開始的首要任務」 。

雖然川普會發布一些更明確資訊，但更多分析師認為關稅迷霧不會就此化解，因為接下來勢必會有一段充滿談判、反制及遊說的動盪期，各國政府和企業都將捲入。高盛首席美股策略師柯斯汀指出，4月2日只是長路起點，而非終點。

摩根大通資產管理公司美洲首席市場策略師桑托斯認為，市場需要一個細節明確的架構，必須要有在特定時間內、對特定國家課徵特定幅度的詳細資訊，才能讓經濟和市場消化。

川普 關稅

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