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白宮喊稅收大增 專家潑冷水

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普即將宣布對美國貿易夥伴徵收更多關稅的措施，認為關稅能讓美國更「富有」，白宮貿易顧問納瓦羅估算關稅每年可為政府增加約6,000億美元收入，但經濟學家認為，最終收入可能遠低於白宮預期，甚至可能一半都不到。

納瓦羅日前接受福斯新聞節目訪問時估算，關稅每年可為政府增加約6,000億美元收入，十年內增加6兆美元。汽車關稅每年再增加1,000億美元。這個預測似乎是基於20%關稅稅率計算而得。美國去年進口3.3兆美元商品，20%關稅稅率將產生約6,600億美元收入。

但經濟學家認為，川普關稅政策產生的收入，將遠低於納瓦羅的估計，甚至連一半都不到，因為還受到美國經濟、國家債務及國會針對減稅方案進行立法協商的影響。穆迪首席經濟學家詹迪認為，每年6,000億-7,000億美元的潛在收入「不在可能範疇裡」，「能收到1,000億-2,000億美元，就很幸運了」。

曾在拜登政府擔任白宮經濟顧問委員會首席經濟學家的耶魯大學預算實驗室經濟學教授泰德斯基指出，納瓦羅的估算忽略了一些事：準確的關稅收入估算額，須考慮到關稅對美國和世界各地許多經濟影響，若加總這些影響，會導致收入減少。他引述耶魯大學預算實驗室的分析指出，考慮到種種影響，課徵20%的關稅，每年能籌到2,500億美元左右。

納瓦羅 美國經濟 關稅

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