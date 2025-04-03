Fed憂川普關稅殺傷力甚於第一任期 將更審慎評估景氣

美國對等關稅進入倒數計時，聯準會（Fed）官員日漸審慎評估關稅的經濟衝擊，今年有決策投票權的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比警告，關稅不確定性可能導致消費者支出或企業投資減緩，沒有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也表示，證據顯示川普政府目前關稅政策的經濟衝擊，可能甚於他的第一任期。

古斯比表示，進口占美國經濟僅11%，關稅對整體物價影響可能有限，但「憂慮在於，如果它（關稅的影響）超出11%的範圍」，無論是因為零組件遭課徵關稅、從而引發廣泛的產業製造成本上升，「或是人們開始驚慌失措，並且改變行為。如果消費者因為不確定或害怕未來前景停止支出，或企業停止投資，那就會有一點混亂」。

Fed官員憂心關稅衝擊經濟

古斯比說，理論上，一次性關稅對價格影響應該是暫時的，但實際上可能會產生更長久影響，背後原因可能是報復性關稅，以及最終用於國內製造產品的零組件遭課徵關稅。

他表示，仍預期利率在未來12至18個月內下降，統計數據顯示美國經濟依然穩健，但對消費者和企業的調查指標正在減弱，「已見到企業和消費者的信心、情緒數據幾乎急劇下滑」。

巴爾金表示，在關稅政策全數出爐前，他還在審慎評估經濟前景，但川普的關稅可能同時提高通膨與就業，成為Fed一大挑戰。他說，有跡象顯示最新貿易政策對經濟的影響，可能甚於川普第一任期，「我認為不會像2018或2019年，只以迄今宣布的關稅來說，如果你納入墨西哥和加拿大，加徵（關稅）幅度是2018年的四倍」。

他說，在川普第一任期，川普是在低通膨十年後加徵關稅，當時供應商認為自己沒有定價權，消費者也還沒為通膨所苦，但現在情勢大不同，許多消費者已對高物價感到挫折，開始降級消費，讓企業更難轉嫁成本。