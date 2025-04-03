特斯拉首季交車量低於預期 股價一度挫逾6%
美國電動車大廠特斯拉今天公布，首季交車量較去年同期銳減13%。除因工廠升級影響生產，特斯拉也面臨執行長馬斯克為美國總統川普政府效力所帶來的衝擊。
法新社報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）今年第一季交車33萬6681輛，未達分析師預期。
特斯拉並指出，公司在為Model Y車型加速升級生產線的同時，「損失了數週的生產」。
在傳出交車量跌幅超出預期的消息後，特斯拉股價一度下跌逾6%，隨後收復部分失土。
汽車銷售疲軟令外界對於馬斯克繼續管理特斯拉產生更多質疑。
這位億萬富豪協助川普（Donald Trump）政府策劃裁員，削減數以千計的美國聯邦政府職位，特斯拉隨之淪為消費者抵制和蓄意破壞的目標。
韋德布希證券公司（Wedbush Securities）知名科技分析師艾夫斯（Dan Ives）長年深信特斯拉的成長潛力，他形容上述數據「從各種指標來看都是災難」。
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