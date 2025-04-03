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Meta新智慧眼鏡2025年底亮相

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

臉書母公司Meta正加緊開發其高人氣智慧眼鏡的豪華升級版，傳出如今計劃今年底就推出。這款代號Hypernova的眼鏡，售價超過1,000美元（約台幣3.3萬元），具手勢控制功能，且有可顯示照片和應用程式的螢幕。Hypernova是Meta第一款配備螢幕的智慧眼鏡。知情人士表示Meta正朝向為iPhone等行動裝置提供替代品的方向走，將Hypernova視為關鍵的一步。

據悉，Meta員工估計Hypernova的價格將超過1,000美元，最高可能在1,300至1,400美元間。

該公司目前的智慧眼鏡Ray-Ban Meta自299美元起跳，出乎意料地大受歡迎。Meta將繼續鎖售這個入門款產品。

新升級款產品大幅漲價。幾乎全是因為螢幕的關係，這塊面板位置設計在右眼的右下方，且在用戶視線向下時最能清晰顯現。

Meta還計劃首次開始提供所謂的神經腕帶，佩戴者可透過手勢控制眼鏡。

應用程式 手勢 眼鏡

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