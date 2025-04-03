Meta新智慧眼鏡2025年底亮相
臉書母公司Meta正加緊開發其高人氣智慧眼鏡的豪華升級版，傳出如今計劃今年底就推出。這款代號Hypernova的眼鏡，售價超過1,000美元（約台幣3.3萬元），具手勢控制功能，且有可顯示照片和應用程式的螢幕。Hypernova是Meta第一款配備螢幕的智慧眼鏡。知情人士表示Meta正朝向為iPhone等行動裝置提供替代品的方向走，將Hypernova視為關鍵的一步。
據悉，Meta員工估計Hypernova的價格將超過1,000美元，最高可能在1,300至1,400美元間。
該公司目前的智慧眼鏡Ray-Ban Meta自299美元起跳，出乎意料地大受歡迎。Meta將繼續鎖售這個入門款產品。
新升級款產品大幅漲價。幾乎全是因為螢幕的關係，這塊面板位置設計在右眼的右下方，且在用戶視線向下時最能清晰顯現。
Meta還計劃首次開始提供所謂的神經腕帶，佩戴者可透過手勢控制眼鏡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言