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特斯拉第1季交車量減13%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

特斯拉（Tesla）熱賣車款改款，加上國際出現反馬斯克風潮，使得特斯拉上季交車輛大減13%，跌至2022年來最低，2日早盤股價一度重挫5%。

特斯拉2日公布，第1季銷售下滑13%至336,681輛，為2022年第2季以來新低，且遜於彭博彙整的平均預估值390,000輛。

Counterpoint Research預測，陸廠比亞迪今年將首度擠下特斯拉，晉身全球電動車銷售一哥，市占達15.7%，超越特斯拉的15.3%。

特斯拉交車量減少，原因之一是該公司改裝全球工廠，以生產改款的Model Y。車廠在車款轉換期時，產量減少是常見之事。另一原因是馬斯克參與全球政策，在歐美引發抗議。他領導美國政府效率部（DOGE）刪減聯邦政府人力，並在德國大選時，發言挺極右派，還呼籲美國退出北約（NATO）的傳統軍事聯盟。

投資人正在觀望改款Model Y等與獎助措施，能否抵銷疲弱需求、以及歐洲與中國大陸車廠的激烈競爭。

改款Model Y於2月底在中國發布，3月在歐美推出。

川普總統3月31日在白宮橢圓形辦公室對媒體表示，馬斯克的政府特別顧問之職可能即將結束，政府效率部也將功成身退。馬斯克先前也說過，計劃5月底卸下特殊政府雇員頭銜，回歸個人事業。

特斯拉 美國 馬斯克

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