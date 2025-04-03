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挺川普媒體Newsmax掛牌 兩天漲22倍

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電

立場親近美國總統川普的保守派媒體Newsmax，掛牌兩天來股價飆漲2,230%，這種「迷因股」的漲法，讓該公司市值一舉超越福斯集團（Fox）。

Newsmax周二（1日）股價再度飆漲近180%，收在233美元，延續上市首日暴漲735%的氣勢，當天曾多次觸發熔斷。此波漲勢讓公司市值一口氣增加192億美元，達到300億美元，超越旗下擁有福斯新聞（Fox News）、Fox Sports和串流平台Tubi的福斯集團。

曾任紐約郵報記者的魯迪（Christopher Ruddy），1998年創立Newsmax。他是川普長年好友，經常出入川普位於海湖莊園的高爾夫度假村。該公司被視為挺川媒體，川普在首任任期時，曾替該媒體宣傳。

這波股價飆升更讓魯迪大賺一票，他持有該公司近1/3股權，市值約91億美元，彭博億萬富豪指數顯示，他的財富已超過艾克曼與庫班等知名億萬富豪。

這對長年虧損的有線電視頻道業者來說，實屬意外。監管文件顯示，Newsmax去年營收為1.71億美元，虧損高達7,200萬美元。

盈透證券首席策略師索斯尼克說：「這就像川普名下媒體公司TMTG掛牌時市場反應的類固醇加強版。」

Newsmax在自家節目中推廣上市，魯迪去年7月在官網說：「希望成千上萬像你一樣的美國人能成為Newsmax的共同擁有人。」

川普 福斯 美國

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