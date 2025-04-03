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搶在新關稅上路前 現代、通用汽車美國銷售火爆

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳律安／綜合外電
消費者趕在美國總統川普新關稅上路前購車。（路透）
消費者趕在美國總統川普新關稅上路前購車。（路透）

消費者趕在美國總統川普新關稅上路前購車，火熱買氣使南韓現代汽車在美國銷售，締造單月和單季的最佳成績；通用汽車（GM）上季銷售也出現二位數成長。

現代汽車公布，第1季交車量躍增10%至20萬3,554輛；3月銷量也勁揚13%，雙雙打破該公司歷史紀錄，主要是旗下暢銷車款Tucson休旅車和Elantra轎車銷量增幅達二位數。現代暨Genesisi北美地區執行長帕克說，上周末是很長一段時間以來買氣最旺的周末，大批人潮湧入，想在關稅上路前買車。

與此同時，通用第1季零售銷量大增17%；福特上季銷量攀升5%，光在3月就跳增19%。但豐田上季銷售成長較為疲弱，增幅不到1%

第1季是新關稅上路前的最後一季，川普2日對所有進口車及部分進口車零組件加徵25%關稅。美國銷售的汽車當中，有半數在海外組裝，即使是美國國內製造的車輛，也通常使用大量海外生產的零組件，可能會被加課關稅。

關稅憂慮促使汽車業顧問公司J.D. Power預測，美國3月新車銷售將飆升13%。但分析師認為，倘若關稅生效並持續施行，銷售升勢將曇花一現。

關稅也可能讓民眾更買不起汽車，據J.D. Power該數據，新車價格在2019~2024年間已攀漲約三成。

摩根士丹利分析師上月報告估計，倘若川普關稅持續，新車價格將再增12%，每月車貸會從現行的750美元增至840美元。安德森經濟集團估算，川普汽車關稅會讓汽車的生產成本，最多提高1.2萬美元，這將使部分車款難以在美國銷售，尤其是低價車款。

彭博資訊引述知情人士報導，賓士集團（Mercedes Benz）正考慮在美國市場停售最低價車款，因為美國總統川普的汽車關稅，可能導致銷售這類車款「划不來」。不過，路透稍後報導，賓士發言人在回應彭博報導的電子郵件中表示：「這毫無任何依據。賓士持續尋求讓旗下備受歡迎的車款，銷售得以成長。」

如果賓士決定減少銷售入門款產品，將讓賓士這類獲利能力最少的車款避開關稅衝擊。舉例而言，GLA車款在美起售價約4.3萬美元（約新台幣143萬元），如果不把關稅轉嫁給消費者，將使該車款的稀薄利潤轉為虧損。停售入門款，也可能鼓勵消費者轉向選擇較高階的車款。

川普 消費者 美國

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