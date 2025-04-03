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太陽能充沛 歐洲出現「負電價」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
彭博資訊報導，法國電價最低跌到每千度電負413歐元，反映太陽能發電豐沛，新容量激增。（路透）
彭博資訊報導，法國電價最低跌到每千度電負413歐元，反映太陽能發電豐沛，新容量激增。（路透）

歐洲太陽能發電產業欣欣向榮，供電量激增卻讓該區電網不勝負荷，電價隨之降低，1日竟跌到「負電價」，凸顯出日照更強烈且時間拉長，正加劇電力市場行情波動。

時值春季，白天時間變長，且天氣更晴朗，使歐洲4月太陽能產量大增。天氣更暖和，也降低家庭使用暖氣的需求。

彭博資訊報導，法國1日盤中交易價格最低跌到每兆瓦時（mWh，千度電）負413歐元，反映太陽能發電豐沛，新容量激增。

隨著可再生能源電力注入歐洲電網，電價跌到零以下已成為歐陸日益常見的現象。對眾多消費者而言固然是好消息，但對公用事業投資人來說卻代表投資報酬化為烏有。

在綠能轉型加快腳步的同時，電網營運商必須設法解決電力供應擺盪加劇市場波動的問題。

Rabobank能源業策略師史密特說：「在白天太陽能發電高峰時段，電價降低，若無儲電選項，這種市況可能導致容量擴張減緩。」

零組件成本降低，已導致法國等歐陸國家的太陽能計畫飛速成長，據估計今年可望增添4.8 GW（百萬瓩）的太陽能發電容量，是前所未見的紀錄。根據彭博新能源財經預測，今後可望逐年打破紀錄，至少到2035年為止。

今年初春時節歐洲地區陽光普照，也使太陽能發電量增加。例如法國上個月的太陽能發電量就比彭博的預測高出17%。

由於歐洲目前的電池儲能容量不足，還無法平衡調節供電峰谷之間的落差，所以一旦發電量超過需求，生產商形同必須付錢給用戶，以消化過剩的電力。

在發電高峰的白天時段（尤其近中午時）以及春夏季節，這種問題愈來愈司空見慣，引發的效應也可能波及其他電力合約。例如，Epex Spot數據顯示，法國2日的「日前」（day-ahead）價格就寫下去年12月來最低的平日紀錄。

眼看電費跌價，核電商法國電力公司（EDF）正減產因應。近日來，在日光照射最強的時段，法國核電廠發電量比尖峰水準縮減約15GW。

太陽能發電 法國 電價

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