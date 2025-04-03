韓元貶值 意外推升物價

南韓3月消費者物價指數（CPI）意外加速攀升2.1%，提供央行暫緩降息的理由，另為減輕民眾負擔，政府考慮上半年凍漲電價。

南韓統計局2日公布，3月CPI年增2.1%，高於經濟學家預測的1.9%升幅，以及2月的2%與1月的2.2%年升幅，且是連續第三個月落在央行2%的目標之上。3月核心CPI年增率為1.9%，則是連續六個月維持在2%以下。

上月農業和家禽漁牧產品價格年增0.9%，工業產品上漲1.7%，服務業價格也增加2.3%。加工食品年增率則達3.6%，主要受到進口原物料漲價的影響。

南韓通膨意外加速的主因，來自韓元貶值推升進口食品和燃料價格。韓元去年在全球主要貨幣中表現最差。此外，由於川普的關稅措施恐使南韓出口導向的經濟承壓，也導致韓元今年來兌美元進一步貶值。

多數經濟學家預期，南韓央行17日會議預料將按兵不動，因當局仍在評估2月降息的後續效應。但許多專家也預估，在美國保護主義貿易政策的影響更明確後，央行有望在5月進一步調降利率。

央行表示，核心CPI預期將持穩在2%左右，「但我們必須密切監控未來通膨情勢，因為匯率、油價和內需的不確定性仍高」。

另外，南韓財長崔相穆2日表示，為緩解民眾財務負擔，政府將致力凍漲水電費，「透過減支措施和內部重整的方式，盡可能吸收成本，以便維持今年上半年電費、瓦斯和鐵路運輸費用不變」。