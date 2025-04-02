美股早盤／對等關稅上路在即 道瓊跌逾100點、台積ADR由黑翻紅

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
對等關稅上路在即，道瓊工業指數2日早盤一度跌164點。路透
對等關稅上路在即，道瓊工業指數2日早盤一度跌164點。路透

美股三大指數2日早盤全面開低後跌幅收斂，道瓊工業指數一度跌164點或0.4%，美國總統川普的對等關稅措施可能幾個小時後就上路，使市場充滿疑懼氛圍。

標普500指數早盤一度跌0.5%、那斯達克綜合指數跌0.6%、費城半導體指數跌0.8%，台積電ADR跌0.5%後翻紅。特斯拉受累於第1季交車量銳減13%，股價一度重挫3.7%。但之後跌幅全面收斂。

白宮1日說，對等關稅措施公布後將立即生效。美國眾議員赫恩透露，財政部長貝森特1日告訴國會議員，2日公布的關稅將作為一種「上限」，也就是說，所宣布的關稅將是設定的最高金額，以給予其他國家降低關稅金額的機會。

華盛頓郵報引述三位知情人士報導，川普政府同時考慮對多數進口商品徵收約20%的關稅。不過，幕僚也表示，目前仍考慮許多選項。

受川普關稅政策的不確定性影響，美股近期波動加劇，標普500指數近六周有五周收低。不過，一些投資人認為，近期的拋售潮已過了頭。

KKM金融公司創辦人兼執行長基爾伯格表示：「我認為目前市場有些跌過頭。我想市場有能力回彈2%–4%，稍微舒緩市場的焦慮情緒。」

投資人也關注有小非農之稱的ADP就業報告。該報告顯示，美國民間企業3月新增15.5萬個就業，優於市場預估的12萬個，也高於2月新增的7.7萬個。

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