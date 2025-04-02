快訊

富比世2025億萬富豪「台灣54人進榜」 張國煒等6人首入列

Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠

綠色恐怖？少將在組群背誦空官訓詞遭綠營「炎上」 軍中不平

反馬斯克風潮…特斯拉上季交車量跌至2022年新低 早盤股價重挫

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉上季交車量大減13%，跌至2022年來最低。 路透
特斯拉上季交車量大減13%，跌至2022年來最低。 路透

特斯拉（Tesla）熱賣車款改款在即，加上國際出現反馬斯克風潮，使得特斯拉上季交車量比去年同期大減13%，跌至2022年來最低水準，2日股價開盤重挫6%，跌幅隨後收斂至5%。

特斯拉2日公布，第1季銷售下滑13%至336,681輛，為2022年第2季以來新低，且遜於彭博彙整的預測平均預估值390,000輛。

交車量減少，原因之一是該公司改裝全球工廠，以生產新改款的Model Y。車廠在車款轉換期時，產量往往會減少。另一原因是馬斯克參與全球政策，在歐美引發抗議。

Counterpoint Research預測，陸廠比亞迪今年將首度擠下特斯拉，晉身全球電動車銷售一哥，市占達15.7%。

比亞迪 特斯拉 電動車 馬斯克

延伸閱讀

特斯拉單押翻10幾倍…2022年獲利回吐50萬美金！41歲達人勇敢抄底財務自由

不玩了？川普不捨喊馬斯克「即將回去」 最快這時間離開白宮

影／不滿停車出入被擋 火爆男連撞2車恐賠大了

全球253城市 下架特斯拉

相關新聞

美晶片法補助恐生變 三星、SK海力士慘了？專家這樣分析

美國政府傳出正考慮暫緩發放晶片法的補助，並要求業者在未追加金援的情況下加碼投資美國，為三星電子、SK海力士等南韓晶片業者...

與台灣斷交白蝦出口崩盤 宏都拉斯想重回台灣市場

宏都拉斯在2023年與台灣斷交後，白蝦產業失去台灣市場近乎崩盤。宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）31...

富比世2025億萬富豪「台灣54人進榜」 張國煒等6人首入列

富比世（Forbes）2025年億萬富豪榜顯示，今年台灣共54人進榜，比去年多4人，前三名仍由廣達集團創辦人林百里、鴻海...

蒙納2025年趨勢報告：AI激盪字體設計未來

AI（人工智能）發展牽動無數產業，全球知名字體設計和技術公司「蒙納」發表2025年度字體趨勢報告，便針對AI科技提出觀察...

反馬斯克風潮…特斯拉上季交車量跌至2022年新低 早盤股價重挫

特斯拉（Tesla）熱賣車款改款在即，加上國際出現反馬斯克風潮，使得特斯拉上季交車量比去年同期大減13%，跌至2022年...

全球人氣旺！任天堂 Switch 2發表會直播 10分鐘內狂吸200萬人觀看

遊戲大廠任天堂（Nintendo）2日晚間9點舉辦次世代新機Switch 2發表會，直播開始後，不到10分鐘，全球已有超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。