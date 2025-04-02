反馬斯克風潮…特斯拉上季交車量跌至2022年新低 早盤股價重挫

特斯拉（Tesla）熱賣車款改款在即，加上國際出現反馬斯克風潮，使得特斯拉上季交車量比去年同期大減13%，跌至2022年來最低水準，2日股價開盤重挫6%，跌幅隨後收斂至5%。

特斯拉2日公布，第1季銷售下滑13%至336,681輛，為2022年第2季以來新低，且遜於彭博彙整的預測平均預估值390,000輛。

交車量減少，原因之一是該公司改裝全球工廠，以生產新改款的Model Y。車廠在車款轉換期時，產量往往會減少。另一原因是馬斯克參與全球政策，在歐美引發抗議。

Counterpoint Research預測，陸廠比亞迪今年將首度擠下特斯拉，晉身全球電動車銷售一哥，市占達15.7%。