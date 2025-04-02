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蒙納2025年趨勢報告：AI激盪字體設計未來

中央社／ 台北2日電
AI（人工智能）發展牽動無數產業。 歐新社
AI（人工智能）發展牽動無數產業。 歐新社

AI（人工智能）發展牽動無數產業，全球知名字體設計和技術公司「蒙納」發表2025年度字體趨勢報告，便針對AI科技提出觀察，人仍是創作字體核心，但設計師需提高作品品質。

蒙納（Monotype）1887年創立，字庫涵蓋全球多種語言超過15萬款字體。今天由蒙納執行創意總監加納姆（Phil Garnham）透過視訊會議向台灣媒體分享2025年度字體趨勢報告。

蒙納2025年度字體趨勢報告由3名資深設計師共同策劃，除加納姆外，還有佛里（Tom Foley）與資深執行創意總監尼克斯（Charles Nix），尼克斯曾為Google Noto、m&m's巧克力等品牌設計客製化字體。

加納姆今天在視訊會議上表示，過往年度趨勢報告常見是羅列字體榜單，但這次他們想蒐集不同趨勢，以6個方向預測字體設計未來。

趨勢之一就是AI科技與字體設計的關係演變，加納姆不諱言表示，一開始他也對於AI發展有些害怕，對於設計沒有很高要求的企業來說，AI發展確實會為設計師帶來很多壓力，在AI能做到普通設計狀況下，設計師就要將品質提到更高標準。

蒙納在趨勢報告中預估，AI浪潮將為個別讀者客製字體設計體驗，使其能夠根據年齡、情緒和環境等因素進行調整。而在字體創作中，AI將徹底革新設計過程，自動化許多字體設計師認為繁瑣的任務。

加納姆說，字體設計發展本就與科技有關，現今AI多運用於字體創作實驗，「我們思考作為字體設計師的角色會是什麼，是告訴AI我們想創作的東西，還是要選擇AI創作出來的東西？」蒙納選擇將人放在創作的核心位置，以AI科技支援創作。

以蒙納與英國倫敦音樂工作室Audiosocket開發的一款APP為例，其中也運用到AI科技，讓使用者可以尋找字體的聲音，或為一首歌曲匹配合適的字體，這款APP在3月已於SXSW西南偏南藝術節上發表。

加納姆說，這種綜合聲音、視覺的多感官技術，也是他們關注到的趨勢之一。在社群媒體與影音內容推動下，大家會看見許多動態字體，甚至每個人都能成為字體設計師，許多品牌現今也會將聲音與字體整合在數位策略中。

AI 字體 設計師

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