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全球人氣旺！任天堂 Switch 2發表會直播 10分鐘內狂吸200萬人觀看
遊戲大廠任天堂（Nintendo）2日晚間9點舉辦次世代新機Switch 2發表會，直播開始後，不到10分鐘，全球已有超過200萬人次同時觀看，人氣爆棚。
任天堂為擴大Switch 2的行銷活動，不僅在4月2日舉辦新品發表會，並旋即在全球各地展開試玩活動，藉此為新機上市暖身；不少分析師認為，Switch 2在全球市場開賣後，3個月銷售量上看800萬台，將較前代機種同期銷售量翻倍成長。
根據任天堂官方影片介紹，Switch 2雖然外觀與前代相似，機身主調色為黑色，螢幕升級到8吋，支援1080P解析度，手把控制器改採磁吸設計，讓拆裝更直覺，主機上下各新增一組Type-C插孔，能讓充電與輸出同時進行。
業界人士表示，任天堂在2017年首次推出Switch時，曾因無法滿足市場需求，導致缺貨、轉賣以及黃牛盛行的情況，讓消費者大為不滿，因此本次新機鋪貨與開賣前的準備勢必將更加周全。
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