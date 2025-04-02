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Switch 2發布會在即 調查顯示七成美國年輕玩家準備購買

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
任天堂今晚將發表最新遊戲主機Switch 2詳細規格，最新調查顯示，美國七成年輕玩家都準備購買這台主機。路透
任天堂今晚將發表最新遊戲主機Switch 2詳細規格，最新調查顯示，美國七成年輕玩家都準備購買這台主機。路透

日本遊戲大廠任天堂今（2日）晚將發表最新遊戲主機Switch 2的詳細規格與發售日等情報，最新調查顯示，七成的美國年輕世代玩家表示已準備好購買，高於整體成年人平均的近六成，而價格是年輕人最在意的因素。

美國科技媒體CNET的調查發現，美國有70%的Z世代玩家和71%的千禧世代玩家對Switch 2有興趣，高於所有成年人玩家的58%。

在Z世代中，有31%的受訪者認為，價格將決定是否購入Swtich 2，另外30%的受訪者期待看到性能提升，像是更大的螢幕和更好的畫質，還有23%期待任天堂自家IP的新遊戲。

相較其他遊戲主機，任天堂向來不是市場上最貴的機種，Switch一開始上市的售價為300美元，遠低於Xbox Series X的500美元。

CNET特約編輯史坦預期，Switch 2價格將落在400美元。他說：「Z世代知道科技界的狀況，不想花太多錢。Switch 2可能會設法壓在中間價位。」

Switch 主機 任天堂 千禧世代 年輕人 日本 美國

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