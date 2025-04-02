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馬士基：美今年航運需求仍強 經濟可望維持成長

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
貨櫃航運集團馬士基表示，美國今年來需求持續熱絡，2025年經濟將避開萎縮仍是基準情境。路透
貨櫃航運集團馬士基表示，美國今年來需求持續熱絡，2025年經濟將避開萎縮仍是基準情境。路透

被視為全球貿易風向球的丹麥貨櫃航運集團馬士基（Maersk）表示，儘管情勢動盪，美國今年來需求仍持續熱絡，今年第1季貿易量成長。展望未來，馬士基仍預期美國經濟不會陷入萎縮，但關稅可能導致前景蒙上陰影。

馬士基在定期公布的全球市場展望中表示，2025年美國經濟將避開萎縮仍是基準情境，但地緣政治情勢反覆無常已導致經濟能見度下降。馬士基說：「我們瞭解情勢可能改變，但數據顯示美國2025年第1季大致延續2024年下半年的需求動能。」

美國總統川普2日稍晚將公布對等關稅，對美國商品課徵關稅的國家預料將成為箭靶。馬士基警告，美國即將實施的關稅可能衝擊全球貿易流，並透露該公司正在觀察「領先指標」，其中以美國消費者信心連續四個月下滑，令人對未來需求特別感到憂心。

馬士基說：「消費者對已察覺風險及金融不確定性做出的反應，最終可能導致支出變得謹慎，漣漪效應可能因此加劇。」

美國

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