台灣5人入列！富比世2025全球富豪榜 首富馬斯克11兆狠甩第二名

「富比世」雜誌今天公布2025年全球富豪榜，馬斯克以3420億美元（約11兆3373億元台幣）淨資產穩坐首位。廣達董事長林百里淨資產117億美元蟬聯台灣首富。

特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）身價遙遙領先第2名的Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg，淨資產2160億美元）和第3名的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（JeffBezos，淨資產2150億美元）。

「富比世」（Forbes）2025年全球富豪榜前十名幾乎是美國人的天下，不過第5名為法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（BernardArnault）及家族（淨資產1780億美元）、第9名為西班牙連鎖服飾品牌Zara（颯拉）共同創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega，淨資產1240億美元）。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以987億美元淨資產排名第16。

在這份榜單上的台灣5大富豪依序為第210名的林百里、第227名的鴻海創辦人郭台銘（淨資產109億美元）、第264名的鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵（淨資產102億美元）、第474名的富邦金控董事長蔡明興（淨資產70億美元）、第487名的富邦集團董事長蔡明忠（淨資產69億美元）。

富比世指出，今年有3028位淨資產突破10億美元的富豪上榜，他們的資產合計高達16.1兆美元。其中美國有創紀錄的902人上榜，中國（包括香港）和印度分別有516、205人。

富比世以3月7日的股價和匯率計算2025年全球富豪榜。