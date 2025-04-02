義大利航空獲准加入星空聯盟 預計2026年初完成入盟

德國國家航空公司漢莎航空（Lufthansa）日前入股義大利國家航空（ITA Airways），義大利航空也獲准加入星空聯盟，預計2026年初成為正式成員。星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，義大利航空做為通往義大利的門戶，預期能強化星空聯盟成員的全球航空網絡，為世界各地的旅客提供無縫的旅行體驗。

漢莎航空集團商務總監Dieter Vranckx指出，義大利航空將成為漢莎航空集團第五家加入星空聯盟的樞紐航空公司，做為入盟流程的負責人，漢莎會盡最大的努力，以確保義大利航空能快速且順利的完成相關作業。在義大利航空入盟後，搭乘星空聯盟航班的旅客能更有彈性且方便的規劃旅行。

義大利航空將為聯盟航網新增每天360個航班，進一步穩固星空聯盟歐洲地區航網，主要是增加義大利城市的航點，特別是羅馬及米蘭，目前已有16家成員航空公司於這兩座城市提供飛航服務。漢莎航空集團將憑藉其星空聯盟創始成員的資源，逐步引導義大利航空公司完成入盟。

義大利航空執行長兼總經理Joerg Eberhart表示，很高興加入星空聯盟，將來自義大利的卓越品質帶入這個大家庭，進一步拓展聯盟的全球布局。這是義大利航空發展的重要里程碑，期待能讓旅客們享受來自全球最大航空網絡的服務。

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務，自成立以來，星空聯盟便提供最全面的綿密的飛航網絡，並致力提供聯盟內跨公司的優質顧客體驗。義大利航空正式入盟後，星空聯盟將有26家成員航空公司，每天提供超過18,000個航班服務，飛往全球192個國家。