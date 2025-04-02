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任天堂將發表Switch 2 螢幕變大性能更強

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
圖為南港LaLaport任天堂授權商品旗艦店。中央社
圖為南港LaLaport任天堂授權商品旗艦店。中央社

日本電玩大廠任天堂（Nintendo）明天將發表廣受歡迎的新一代遊戲主機Switch，玩家和投資人都相當期待這項更新。

任天堂將於台灣時間2日晚間9時的1個小時線上影片中，發布Switch 2上市日期和價格等詳細資訊。Switch 2曾在今年1月中旬首度短暫亮相。

法新社報導，Switch 2在外觀上，與2017年推出的上一代暢銷電玩主機非常相似，但配備更大的螢幕、更寬的支架，並保留可拆卸的無線Joy-Con控制器。

Switch 2性能將比上一代遊戲主機更強大，且保留混合主機概念，既可作為掌機使用，也可連接到電視進行遊戲。這正是首代Switch成功的關鍵之一，這項產品在全球已賣出1.5億台。

東洋證券（Toyo Securities）估計，長期來看，Switch 2今年可能銷售1900萬台，明年銷售2100萬台，價位也是關鍵因素，估計售價在430（新台幣1.4萬元）至540美元（新台幣1.8萬元）之間。

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