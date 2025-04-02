洛杉磯港主管：川普想削弱中國海運勢力 恐得耗費數十年
根據洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）的說法，川普政府想要挑戰中國大陸海運主導地位，並且推動造船業改革的計畫，可能須耗費長達數十年的時間。
塞羅卡接受彭博電視專訪時表示：「要透過一項政策來改變全球平衡狀態，是一項龐大的挑戰。」「要在全球範圍建立像那樣的造船影響力，需要花時間。超過十年，或許是數十年。」
華盛頓當局已研擬一項計畫來重振美國造船業，方法是針對中國營運或建造的船舶，每次進入美國港口時就要徵收至少100萬美元費用，還要強制要求以美國船舶來運輸本土產品。這些建議在海運供應鏈中引發緊張，因為可能擾亂貿易流動並加劇通膨。
另外，塞羅卡表示，港口的存貨水準已經攀升，原因是進口業者急忙趕在川普政府大規模實施關稅前，把貨物運入美國。這些關稅可能影響金屬、農產品和汽車。
塞羅卡說：「我們在去年夏季，也就是選舉期間，就已經開始看到這種情況，一些大型企業開始提前備貨，把他們的存貨事先運進美國，防範這個政府實現關稅承諾。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言