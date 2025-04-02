高盛：傳統記憶體價格本季表現優於預期 Q3迎正面轉折點

高盛認為，傳統記憶體晶片價格本季表現將優於市場預期，跌幅可能沒那麼大，且下季將迎來正面轉折點。

高盛表示，中國大陸伺服器客戶需求改善，加上客戶因為潛在關稅的憂慮而提前拉貨，有助支撐第2季的傳統記憶體價格，跌幅可能沒有市場共識預期般那麼大，第3季可能會有正面轉折點。

高盛因而調高南韓三星電子和SK海力士（SK Hynix）的股價目標價，強調三星電子對傳統記憶體晶片的曝險相對較高，提高三星電子股價的目標價至7.2萬韓元，並且上調三星電子第1季營業利益預估12.8%至5.3兆韓元。

這家華爾街投銀也上調SK海力士股價的目標價至30萬韓元，第1季營業利益預估也調高約3%至6.9兆韓元。

三星電子股價2日在首爾盤中小漲0.2%至58,900還元，SK海力士股價走揚0.4%，報97,800韓元。