美國務卿下令審查申簽學生網路發言！禁止這類人入境美國

紐約時報於當地1日報導，多名美國官員表示，國務卿魯比歐指示駐外外交官員，轉交「防詐小組」強制審查部分學生簽證F、M及交流訪客簽證J等申請人的社群帳號，一旦發現疑似批評美國或以色列等言論則可拒發簽證。

報導指出，魯比歐3月25日一封給駐外人員的電報下達這項指令。

兩名了解電報內容的美國官員透露，魯比歐要求領事官員，即日起必須將特定學生簽證與交流訪客簽證的申請人轉交「防詐小組」進行社群媒體強制審查。

電報引述魯比歐3月16日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問的談話，他當時表示：「我們不希望那些會在我們國家犯罪、破壞國家安全或公共安全的人入境，就這麼簡單，尤其是那些以訪客身分來到美國的人，因為簽證本來就是一種邀請。」

根據電報列具體說明適用強制審查的申簽人包含：涉嫌聯繫或同情恐怖份子者；曾於2023年10月7日至2024年8月3日間持有學生或交換訪問簽證者；以及去年10月起簽證被撤銷者。

是用的簽證類型為最常見的學術型學生簽證F、技職訓練型學生簽證M，以及交流訪客簽證J。

紐時描述，根據魯比歐指定的日期，說明強制審查的一大目的，是拒絕那些在加薩戰爭期間對巴勒斯坦表達同情立場的學生簽證申請人。

電報還指出，若申請人的情為或言論顯示對美國公民或文化抱持敵意，包括政府、制度或立國原則等，也可作為拒發簽證的依據。

電報措辭可能會導致外國人對各類言論進行自我審查，以避免影響簽證申請，批評人士更認為可能會有人因此放棄申請簽證，而這正是魯比歐明確表達過的「理想結果」。