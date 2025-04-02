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富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

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富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
富比士公布2025年億萬富豪榜，由特斯拉和SpaceX執行長馬斯克霸榜。路透
富比士公布2025年億萬富豪榜，由特斯拉和SpaceX執行長馬斯克霸榜。路透

財經雜誌富比士（Forbes）公布2025年億萬富豪榜，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克是全球富人之王（淨資產3,420億美元），身價遙遙領先第二名的祖克柏（淨資產2,160億美元）和第三名的貝佐斯（淨資產2,150億美元）。

在這份榜單上，台灣排名最高的三人是：位居第210名的林百里（淨資產117億美元）；位居第227名的郭台銘（淨資產109億美元）；以及排第264名的華利實業創辦人「鞋王」張聰淵（淨資產102億美元）。富比士使用2025年3月7日的股票價格和匯率計算。

這份億萬富豪的榜單由3,028名富豪組成，比一年前多出247人，除人數更多之外，他們也比過去更富有，總資產增加近2兆美元至16.1兆美元。

根據富比士報導，美國擁有最多億萬富豪，達到創紀錄的902人，其次是中國大陸（包括香港在內）的516人，再來是印度的205人。

榜單 資產 馬斯克

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