全球氣溫升高4度 個人財富減少四成

全球氣溫持續升高，引發產品供應鏈中斷，將減少個人的財富！研究指出，全球極端天氣事件將引發連鎖的供應鏈中斷，據統計，氣溫每升高攝氏4度將導致一般人財富減少40%。對此，科學家預估，即使各國實現短期和長期氣候目標，全球氣溫也將上升攝氏2.1度。

氣候影響個人財富

《衛報》報導，一項研究發現，氣溫每升高攝氏4度將導致普通人財富減少40%，即使氣溫升高幅度控制在比工業化前水準高出攝氏2度以內，全球人均GDP也將下降16%，相較過往估計的降幅要大得多。

新南威爾斯大學氣候風險應變研究所西尼爾博士表示，經濟模型往往只考慮局部天氣變化，而不是乾旱或洪水等極端天氣如何影響全球產品供應鏈，在未來氣候更加炎熱的時代，我們可以預見全球極端天氣事件將引發連鎖的供應鏈中斷。

《NDTV》指出，先前使用綜合評估模型（IAM）的經濟模型低估了全球暖化對人們財富的影響，如今，該研究結合氣候變遷預測來捕捉極端天氣事件對全球供應鏈的影響，而科學家也估計，即使各國實現短期和長期氣候目標，全球氣溫也將上升攝氏2.1度。

IAM經濟氣候模型

澳洲國立大學氣候政策專家喬佐表示，根據IAM經濟氣候模型假設，如果氣候變遷導致世界某個地區無法進行農業等活動，那麼產量的增加就會來自其他地方。然而，該模型結果表明，氣候變遷對未來世界經濟影響不大，這與物理影響科學和對經濟相互依存關係所呈現相反結果。

事實上，全球暖化將影響到所有國家，因為全球經濟是透過貿易連結在一起的，任何國家都無法逃過氣候變遷的衝擊。對此，一些經濟學家卻認為，全球暖化造成的全球損失可能會被部分氣候暖化所抵消，這可能會使加拿大、俄羅斯和北歐等一些寒冷地區受益。

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