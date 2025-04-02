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台灣生鮮豬肉進軍新加坡超市 顧客欲煮肉骨茶添台味

中央社／ 新加坡2日專電

台灣生鮮豬肉睽違15年重返新加坡市場，新加坡部分超市開始販售，吸引消費者興趣。有顧客分享，過去買到的豬肉多數來自澳洲或印尼，如今多了台灣這個優質選項，「想帶回去做做看肉骨茶、增添台味」。

新加坡先前同意台灣生鮮豬肉輸入，引起當地媒體關注。聯合早報報導，新加坡食品局去年宣布解除自2009年起的禁令，允許新加坡進口商再次進口台灣豬肉及豬肉製品。

記者近日實地走訪新加坡實龍崗（Serangoon）一帶的商場超市，70歲的消費者王女士正在比較台灣和其他來源地的豬肉價格，她告訴記者，台灣豬肉與她先前購買的澳洲豬肉價格落差不大，希望買台灣豬肉回家製作滷肉飯，「曾經到台灣旅遊，吃了台灣豬肉發現口感極佳」。

另一名新加坡消費者明永昌是一名上班族，平日下班後到超市購買食材，他說，新加坡人普遍知道台灣豬肉製作的美食，台灣豬肉進入新加坡之前，多數買到的是來自澳洲或印尼，「現在台灣的優質豬肉也來了，想帶回去做做看肉骨茶、增添台味」。

記者觀察，實龍崗一家商場超市架上，298公克至334公克之間的包裝豬肉，價格大約為新幣5.97元（約新台幣148元）至6.22元（約新台幣154元）之間。

駐新加坡副代表吳文齡去年出席台灣豬肉推廣記者會時指出，台灣豬肉獲准入星國，得益於台灣屠宰場的現代化管理及肉品冷鏈技術的提升，台灣豬肉無腥味獨具特色，透過這次美食交流將有助於新加坡民眾進一步採購台灣豬肉意願。

新加坡 豬肉 超市

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