輝達要改名？外媒爆料可能改為「NVID AI」

美國有科技資訊網站報導人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA），有意將公司名稱改為「NVID AI」，也就是把英文的最後兩個字母分出來並交換位置成為AI，也就是強調出公司的AI特長。然而消息是在美國時間的愚人節發布，可信度仍待驗證。

TweakTown網站在報導中引用Tech Daily的說法，提到改名的念頭起於執行長黃仁勳的核心圈內。最近有次高階主管們開會時，先有人提出將NVIDIA字尾的「IA」替換為「AI」，得到了掌聲。

相關消息宣稱，根據內部人士透露，黃仁勳對此提議印象深刻，他若有所思，表示自己希望擁有像是電影《回到未來》裡的時光機，那就可以回到過去，告訴年輕的自己將公司命名為「NVID AI」。

TweakTown網站還為相關新聞配了將輝達原logo改成「NVID AI」的圖片。